Порошенко одобрил ликвидацию Нацкомиссии по защите морали

Как сообщает сайт президента, согласно закону № 173-VIII от 10 февраля, из Закона «О защите общественной морали» исключаются положения об определении статуса и принципов деятельности Национальной экспертной комиссии по вопросам защиты общественной морали.

Так, контроль соблюдения требований законодательства в сфере защиты общественной морали в пределах своей компетенции осуществляют Министерство внутренних дел Украины, центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере культуры, центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере кинематографии, центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную налоговую политику, государственную политику в сфере государственного таможенного дела, государственную политику в сфере борьбы с правонарушениями при применении налогового, таможенного законодательства, Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины и Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

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Согласно указу, общественный контроль соблюдения требований законодательства в сфере защиты общественной морали осуществляют творческие союзы, действующие в сфере культуры и искусств, журналистики. Государство обеспечивает финансовую поддержку осуществления общественного контроля над соблюдением требований этого и других законов в сфере защиты общественной морали в порядке, определенном Кабинетом министров Украины.

Как сообщал УНИАН, 10 февраля Верховная Рада внесла изменения в Закон "О защите общественной морали" (относительно государственного надзора)» (законопроект депутата Ольги Черваковой № 1647), которым предусматривается ликвидация Национальной экспертной комиссии по вопросам защиты общественной морали как государственного органа. За это решение проголосовали 245 народных депутатов.

По словам Черваковой, данный закон создает предпосылки для ликвидации Национальной экспертной комиссии Украины по вопросам защиты общественной морали. Согласно заключению Министерства юстиции, эта комиссия “не имеет отдельного предмета регулирования”, то есть она “только дублирует функции других государственных органов”. Автор законопроекта подчеркнула, что “абсолютно не идет речь о прекращении государственного контроля по защите общественной морали, а наоборот - этот государственный контроль только усиливается”.

Как заметила депутат, есть 9 органов в государстве, которые занимаются этими вопросами. При этом экспертизы комиссии являются «юридически никчемными, их нельзя приобщить ни к административному, ни к уголовному делу», - отметила Червакова.

В то же время для окончательной ликвидации Национальной экспертной комиссии по вопросам защиты общественной морали нужно еще соответствующее решение Кабинета министров.