Ани Лорак в кружевном белье взбудоражила сеть (фото)

Сдержанный стиль певица дополнила пикантной деталью.

Опальная украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, поделилась с поклонниками новым сексуальным фото.

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Снимок она опубликовала на своей странице в Facebook. В кадре артистка предстала в неожиданном классическом образе, подчеркнув свою сексуальность кружевным бельем и небрежной укладкой волос.

"Красоточка", "Шикарная", "Идеальная", "Какая красивая", "Невероятная", "Убийственная красота", "Вам безумно идёт этот образ!", - пишут в комментариях под фото.

Ранее Ани Лорак подогрела слухи о романе с российским артистом Сергеем Лазаревым, опубликовав совместное фото с ним.