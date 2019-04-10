Ани Лорак в кружевном белье взбудоражила сеть (фото)
06:27, 10 апреля 2019Общество
706 0
Сдержанный стиль певица дополнила пикантной деталью.
Исполнительница удивила сеть новым фото / фото instagram.com/anilorak
Опальная украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, поделилась с поклонниками новым сексуальным фото.
Читайте такжеMARUV показала "горячие" фото с отдыха
Снимок она опубликовала на своей странице в Facebook. В кадре артистка предстала в неожиданном классическом образе, подчеркнув свою сексуальность кружевным бельем и небрежной укладкой волос.
"Красоточка", "Шикарная", "Идеальная", "Какая красивая", "Невероятная", "Убийственная красота", "Вам безумно идёт этот образ!", - пишут в комментариях под фото.
Ранее Ани Лорак подогрела слухи о романе с российским артистом Сергеем Лазаревым, опубликовав совместное фото с ним.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter