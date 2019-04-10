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Ани Лорак в кружевном белье взбудоражила сеть (фото)

06:27, 10 апреля 2019
Общество
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Исполнительница удивила сеть новым фото / фото instagram.com/anilorak

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Снимок она опубликовала на своей странице в Facebook. В кадре артистка предстала в неожиданном классическом образе, подчеркнув свою сексуальность кружевным бельем и небрежной укладкой волос.

"Красоточка", "Шикарная", "Идеальная", "Какая красивая", "Невероятная", "Убийственная красота", "Вам безумно идёт этот образ!", - пишут в комментариях под фото.

Ранее Ани Лорак подогрела слухи о романе с российским артистом Сергеем Лазаревым, опубликовав совместное фото с ним. 

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Теги: #фото#Ани Лорак