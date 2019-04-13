Лазарева суббота - обычаи, приметы и история праздника

В этот день православные вспоминают чудо воскрешения Христом праведного Лазаря.

Лазарева суббота - это суббота перед Вербным воскресеньем, суббота шестой недели Великого поста. В этот день православные вспоминают чудо воскрешения Христом праведного Лазаря.

Само празднование Лазаревой субботы установлено с давних времен. Православные христиане Кипра, Болгарии, Греции и других стран отмечают праздник по григорианскому календарю.

Кто такой Святой Лазарь:

Святой Лазарь был братом Марфы и Марии, жил с сестрами возле Иерусалима, в селении Вифания. Христос посещал их дом, а Лазаря называл своим другом. Однажды Лазарь заболел и умер. Однако Христос воскресил его. Святой Лазарь после своего воскрешения прожил еще 30 лет - он был епископом на Кипре и проповедовал христианство. В конце IX века мощи праведника перенесли в Константинополь, а на Кипре в честь него возвели храм.

Церковью воскрешение Лазаря почитается как одно из самый важных, знаковых чудес, совершенных Иисусом Христом за время Его земного пути.

Когда отмечается Лазарева суббота 2019:

Лазарева суббота имеет преходную дату, то есть каждый год она припадает на разное число.Этот день зависит и отсчитывается от начала Великого Поста. В этом году Лазарева суббота припадает на 20 апреля.

Служба лазаревой субботы:

В этот день в храмах проводят божественную литургию. Во время церковных служб в Лазареву субботу священники меняют свои одеяния с черных на праздничные белые. Однако этот день приходится на время Великого поста, поэтому пышные гуляния церковью не приветствуются.

Лазарева суббота 2019 что можно кушать:

Хотя Лазарева суббота припадает на строгий пост, в этот день все же верующие могли себе позволить рыбную икру и разные рыбные блюда, блины из гречневой крупы, бобовые каши, овощные салаты с растительным маслом, что-то сладкое из тыквы и красное вино. Допускается немного алкоголя, но только вина или кагора, остальные виды остаются под запретом. Но нельзя напиваться и наедаться до отвала.

Обычаи Лазаревой субботы:

В Лазареву субботу отправлялись за ветками вербы для Вербного воскресенья. До этого дня вербные веточки домой не приносятся. Также в этот день готовили угощения к воскресному празднику: пекли гречневые блины и пироги с рыбой, варили кашу. А в Греции делали еще и специальное сладкое печенье - "лазарчики".

Лазарева суббота приметы:

Принеся в дом вербу, старались легонько ударить ею домашних - считалось, что это укрепит здоровье на весь год каждому "побитому". А еще смотрели, сколько уже распустилось на вербе почек. Если в изобилии - год будет не только урожайным, но и богатым на радостные события. Огородникам обязательно нужно в этот день посеять горох, чтобы урожай на него был богатым. Не желательно проводить обряды бракосочетания и отмечать дни рождения.

Лазарева суббота – что нельзя делать:

Библия описывает этот день как очень важный и поэтому нужно знать, что нельзя делать в Лазареву субботу. Во-первых, отложить на потом всю тяжелую работу. Стирка, уборка и так далее категорически запрещены. На вопрос можно ли работать в Лазареву субботу, существует однозначный ответ – нет.

Лучше потратить этот день на прогулки по друзьям и родным или посещение церкви. Не стоит переусердствовать с гуляниями, пышные застолья в Лазареву субботу не рекомендуются.