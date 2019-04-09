В Мариуполе полицейские спасли девушку, которая собиралась прыгнуть с крыши (видео)
12:27, 09 апреля 2019Общество
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Перед этим девушка-подросток наглоталась таблеток.
Полицейские передали девушку медикам \ УНИАН
16-летняя девушка наглоталась таблеток и хотела спрыгнуть с многоэтажки в городе Мариуполь Донецкой области.
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На крыше ее заметил прохожий и вызвал полицейских, которые мигом бросились ее спасать, говорится в сюжете ТСН.
Девушка уже была на краю, когда один из копов побежал к ней и успев схватить оттащил. Впоследствии девушка рассказала, что на роковой поступок решилась из-за недоразумения со сверстниками и родителями.
Вскоре ее передали медикам и папе.
В Мариуполе полицейские спасли 16-летнюю девушку от самоубийства
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