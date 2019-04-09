В Мариуполе полицейские спасли девушку, которая собиралась прыгнуть с крыши (видео)

Перед этим девушка-подросток наглоталась таблеток.

16-летняя девушка наглоталась таблеток и хотела спрыгнуть с многоэтажки в городе Мариуполь Донецкой области.

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На крыше ее заметил прохожий и вызвал полицейских, которые мигом бросились ее спасать, говорится в сюжете ТСН.

Девушка уже была на краю, когда один из копов побежал к ней и успев схватить оттащил. Впоследствии девушка рассказала, что на роковой поступок решилась из-за недоразумения со сверстниками и родителями.

Вскоре ее передали медикам и папе.