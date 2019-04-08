Авторы сериала "Слуга народа" извинились за слова об инвалидах

По словам авторов сериала, они "ни в коем случае не хотели оскорбить людей с особыми потребностями".

Авторы сериала "Слуга народа" студии "Квартал 95" извинились за слова "олигофрены", "дауны", "дебилы", которые употреблялись в третьем сезоне сериала.

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Упомянутые слова звучали не от персонажа Владимира Зеленского, а из уст основного антигероя Дмитрия Сурикова, говорится на странице сериала в Facebook.

Персонаж Дмитрий Суриков - коррумпированный представителя власти. «он потерял покой и сон в борьбе за свое чиновничье кресло. В погоне за властью такие люди не выбирают слов, а используют все средства, в частности, грязные, не задумываясь о толерантности и уважении прав всех граждан», - говорится в сообщении.

По словам авторов сериала, они "ни в коем случае не хотели оскорбить людей с особыми потребностями, их родных и близких". Мы не можем игнорировать тот факт, что, к сожалению, в нашем обществе слова "олигофрен", "даун", "дебил" используются в отрицательной коннотации. И эта проблема свидетельствует о существующей в обществе нетерпимости и неприятия людей с особыми потребностями", - говорится в сообщении.

Команда авторов сериала утверждает, когда писали сценарий, то не могли подумать, что "политические оппоненты Зеленского пойдут дальше отрицательного героя сериала "Слуга народа".

Ранее Ирина Геращенко обратилась к Владимира Зеленского с требованием в течение 24 часов извиниться перед людьми с синдромом Дауна, людьми с особыми потребностями, с другой сексуальной ориентацией и другие нетолерантные высказывания.