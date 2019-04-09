Когда Вербное воскресенье 2019: приметы и что нельзя делать в этот праздник

Вербная неделя приходится на период с 15 по 21 апреля, а Вербное воскресенье - на 21 апреля.

Вербное воскресенье - это праздник, который привязан к Пасхе и всегда отмечается за неделю до Светлого Воскресения Христова.

Вербное воскресенье 2019: когда

Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим, - это переходящий праздник, не имеющий фиксированной даты, поскольку он полностью зависит от Пасхи. Отмечается оно ровно за неделю до празднования Воскресения Христова.

Так, в 2019 году Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим, приходится на 21 апреля.

Вход Господень в Иерусалим: история праздника

Согласно преданию, когда Иисус Христос въезжал в Иерусалим на осле, его жители устилали путь Спасителя пальмовыми ветвями и хвалебными криками "Осанна!". Этот праздник символизирует признание народом Иисуса Мессией, а также вход сына человеческого в рай.

В некоторых странах жители до сих пор выходят в этот праздник на улицу с пальмовыми ветвями. Но в Украине их заменили на веточки вербы. Отсюда и название праздника - Вербное воскресенье.

Вербное воскресенье: традиции праздника

В Вербное воскресенье во всех церквях проходит обряд освящения ветвей вербы, которые после этого обретают магические свойства. Освященные ветви верующие приносят домой и хранят возле икон.

Вербное воскресенье: приметы и заговоры

Наши предки верили, что если утром в Вербное воскресенье вбить в стену колышек из вербы, это избавит человека от всяческих страхов.

Выходя из церкви в Вербное воскресенье, люди друг друга легко касались лозой, приговаривая:

Не я б’ю — верба б’є,

За тиждень — Великдень,

Недалечко — червоне яєчко!

Кроме того, чтобы не цеплялись болезни, в этот день съедают по 9 почек вербы.

Существует и заговор на любовь в этот праздник, когда сломанные в Вербное воскресенье веточки вербы дома перевязывают красной лентой, приговаривая: "Вербный узел мою любовь свяжет. Пока узел связан, никто мою любовь не развяжет. До тех пор, пока верба за иконой лежать будет, до тех пор меня раб Божий (имя возлюбленного) не разлюбит, не забудет. Аминь".

Что можно и нельзя делать в Вербное воскресенье

Как и в любой другой великий церковный праздник, в Вербное воскресенье нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

Но в этот день, как говорили наши предки, можно посадить комнатное растение: оно якобы принесет деньги посадившему. Но если растение завянет - быть человеку бедным на всю жизнь.

Также есть народная примета, что нельзя расчесывать волосы в Вербное воскресенье - так можно навлечь на себя неприятности.

Помните, что в Вербное воскресенье нельзя сквернословить и ссориться.