"Скоро увидим порно": экс-"виагра" рассорила сеть вульгарным видео

Некоторые подписчики раскритиковали Седокову, назвав ее новое видео слишком вульгарным.

Опальная украинская певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова вызвала споры в сети новым видео.

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Ролик появился на странице Седоковой в Instagram. "Мама кошка немного", – подписала поп-звезда свой пост.

На опубликованном видео артистка позирует в слитном голубом купальнике, соблазнительно виляя бедрами.

Под роликом разгорелись жаркие споры, ведь одним кадры понравились, другие же сочли их слишком вульгарными: "Какая сладкая", "Вкусная", "Вы прекрасны", "Аппетитная", "Никакого стыда", "О чем она думает?", "Это слишком", "Думаю, скоро увидим порно", "Бесит уже".

Ранее популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, показала фото, которое повергло в шок ее фанатов.