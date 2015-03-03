Дурицкая отказалась от программы по защите свидетелей, чтобы не быть под "домашним арестом" - адвокат

Украинская модель Анна Дурицкая не сможет присутствовать на похоронах российского политика Бориса Немцова, потому что ей нужно быть со своей матерью, которая очень больна.

Об этом по прилету Дурицкой в Киев рассказал ее адвокат Вадим Прохоров, передает ТСН.

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"Она не сможет быть, потому что сейчас ей надо воссоединиться с мамой. Действительно, не самая лучшая ситуация у мамы, она тоже в тяжелой ситуации. Она больна. И вот ровно поэтому Анна и стремилась в Киев", - сказал он.

Девушка прилетела рейсом из Москвы в 00.35. Она вышла через обычный D-терминал, но не через "прилет" - ее вывели так, чтобы пресса не смогла с ней пообщаться. На голове у нее был платок.

Прохоров говорит, что российские следователи задерживали Дурицкую не потому, что она была подозреваемой или обвиняемой, а потому что не успели провести с ней все необходимые следственные действия. Он отметил, что свидетельница убийства Немцова оказывала полное содействие российскому следствию.

"Я это могу утверждать, как ее адвокат. Мы провели с ней по сути трое суток в сотрудничестве с российским Следственным Комитетом. Она дала полные, исчерпывающие показания относительно последних нескольких часов, проведенных с Борисом. Это были последние часы жизни моего друга и доверителя Бориса Немцова. И близкого ей человека", - сказал Вадим Прохоров.

Адвокат не исключает, что в будущем с Дурицкой будут проводиться дополнительные следственные действия. "Я надеюсь, что если действительно потребуются какие-то дополнительные следственные действия, это нельзя исключить, думаю, что Анна примет в них участие. Она, как и все мы – друзья и коллеги Бориса Немцова - заинтересована в том, чтобы его убийцы были найдены. Во всяком случае, мы приложим к этому максимальные усилия", - сказал Прохоров.

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По его словам, у модели были веские причины отказаться от программы защиты свидетелей.

"Она отказалась от программы по защите свидетелей, чтобы не быть по факту под домашним арестом. Но если, в общем-то говорить по сути, то она была под защитой (российского следствия). Действительно, оперативные сотрудники ее сопровождали, действительно оказывали защиту, но, правда, и в какой-то мере какое-то время она не могла покинуть Россию", - сказал он.