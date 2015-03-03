Дурицкая отказалась от программы по защите свидетелей, чтобы не быть под "домашним арестом" - адвокат
Адвокат не исключает, что в будущем с Дурицкой будут проводиться дополнительные следственные действия.
Украинская модель Анна Дурицкая не сможет присутствовать на похоронах российского политика Бориса Немцова, потому что ей нужно быть со своей матерью, которая очень больна.
Об этом по прилету Дурицкой в Киев рассказал ее адвокат Вадим Прохоров, передает ТСН.
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"Она не сможет быть, потому что сейчас ей надо воссоединиться с мамой. Действительно, не самая лучшая ситуация у мамы, она тоже в тяжелой ситуации. Она больна. И вот ровно поэтому Анна и стремилась в Киев", - сказал он.
Девушка прилетела рейсом из Москвы в 00.35. Она вышла через обычный D-терминал, но не через "прилет" - ее вывели так, чтобы пресса не смогла с ней пообщаться. На голове у нее был платок.
Прохоров говорит, что российские следователи задерживали Дурицкую не потому, что она была подозреваемой или обвиняемой, а потому что не успели провести с ней все необходимые следственные действия. Он отметил, что свидетельница убийства Немцова оказывала полное содействие российскому следствию.
"Я это могу утверждать, как ее адвокат. Мы провели с ней по сути трое суток в сотрудничестве с российским Следственным Комитетом. Она дала полные, исчерпывающие показания относительно последних нескольких часов, проведенных с Борисом. Это были последние часы жизни моего друга и доверителя Бориса Немцова. И близкого ей человека", - сказал Вадим Прохоров.
Адвокат не исключает, что в будущем с Дурицкой будут проводиться дополнительные следственные действия. "Я надеюсь, что если действительно потребуются какие-то дополнительные следственные действия, это нельзя исключить, думаю, что Анна примет в них участие. Она, как и все мы – друзья и коллеги Бориса Немцова - заинтересована в том, чтобы его убийцы были найдены. Во всяком случае, мы приложим к этому максимальные усилия", - сказал Прохоров.
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По его словам, у модели были веские причины отказаться от программы защиты свидетелей.
"Она отказалась от программы по защите свидетелей, чтобы не быть по факту под домашним арестом. Но если, в общем-то говорить по сути, то она была под защитой (российского следствия). Действительно, оперативные сотрудники ее сопровождали, действительно оказывали защиту, но, правда, и в какой-то мере какое-то время она не могла покинуть Россию", - сказал он.