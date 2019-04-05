Исключительное право: как работают патенты в Украине и за рубежом

27 марта юридическая компания Aequo совместно с технологической компанией Innolytics Group презентовали исследование «Топ-100 наиболее дорогих патентов Украины». В список попал патент на устройство для рефлексотерапии украинского изобретателя, врача Николая Ляпко (патент оценили в 1 млн долларов), патент на блесну рыбака Сергея Ульянова (1 млн долларов), патенты на фармацевтические формулы владельца компании «Дарница» Глеба Загория (750 тысяч долларов).

По большому счету, вся информация о том, как подавать заявки на патент, сколько это стоит, нюансы и особенности можно найти на сайте Укрпатента. А всю базовую информацию регулируют два основных закона «Об охране прав на изобретения и полезные модели» и «Об охране прав на промышленные образцы». Но ввиду разных причин, изобретатели-новички все равно частенько делают ошибки в оформлении охранных документов.

Директор по вопросам экспертизы Укрпатента Наталья Петрова рассказывает, как, опасаясь кражи своего изобретения, заявители намеренно не раскрывают в заявке важные данные о разработке. «Понятно, что случаи краж разработок существуют. И если речь идет о больших, то дело часто доходит до судов. Однако, если в охранном документе данные не достоверны, то документ [патент] просто не сможет выполнить свою функцию», – объясняет она.

Петрова также напоминает, что в ведомстве убеждаются только в наличии необходимых документов, не вникая в их содержание. Соответственно, если в заявке были ошибки, и потом возникнут какие-то спорные вопросы, Укрпатент ничем не сможет помочь заявителю. Однако, как известно, спрос рождает предложение. Поэтому в интернете - засилье объявлений об услугах патентных поверенных, готовых взять на себя решение любых вопросов в области интеллектуальной собственности.

Патент: задача, виды, сколько стоит

«Основной задачей патентования является получение возможности иметь исключительное право на использование, распоряжение и защиту своего права на запатентованное техническое решение или процесс», – говорит юрист в сфере интеллектуальной собственности компании Wise Group Марина Ижевская.

Эксперт объясняет, что украинское патентное законодательство предусматривает три вида патента – патент на изобретение, патент на полезную модель и патент на промышленный образец.

Патенты на изобретение и полезную модель охраняют результат интеллектуальной деятельности в сфере технологии (техническое решение или процесс). А патент на промышленный образец охраняет внешний вид (дизайн) объекта.

По словам Ижевской, от вида патента зависят как сроки рассмотрения заявки, так и стоимость патента. Заявка на промышленный образец будет стоить от двух тысяч гривен и займет от десяти до четырнадцати месяцев. На подачу заявки на полезную модель и юридическое сопровождение пойдет до девяти месяцев, и стоить это будет от семи с половиной тысяч гривен. Оформление патента на изобретение может растянуться от года до двух, а цена стартует от восьми с половиной тысяч гривен.

Марина Ижевская подчеркивает, что действие патента имеет территориальный характер. Соответственно, распространяется только на Украину. Кроме того, все патенты нужно поддерживать в силе, ежегодно оплачивая в Укрпатент определенный сбор.

Срок действия патентов в Украине: на изобретение - 20 лет, на полезную модель - 10 лет с даты подачи заявки. «Промышленный образец действует 15 лет по украинскому законодательству. После вступления в силу Соглашения об Ассоциации с ЕС этот срок должен увеличиться до 25 лет. Но вопрос пока что спорный, потому что нужно адаптировать национальные нормы под Соглашение», – отмечает партнер Департамента изобретений, полезных моделей и промышленных образцов Патентно-юридической компании IPStyle Ирина Ортинская.

По ее словам, полезная модель – это, на сегодняшний день, самый популярный объект патентования в Украине.

Так, в прошлом году в Укрпатент было подано более 9000 заявок на полезную модель, на изобретения — примерно 3900, а на промышленные образцы — около 3000 (статистические данные взяты из показателей

«Промышленная собственность в цифрах. Показатели деятельности Министерства экономического развития и торговли Украины и Государственного предприятия «Украинский институт интеллектуальной собственности за 2018»»).

«Почему наши клиенты предпочитают подавать заявки на полезную модель? Во-первых, заявка быстро рассматривается экспертизой. Получить патент по ускоренной процедуре можно за восемь-двенадцать недель. Во-вторых, есть возможность получить патент на незначительное усовершенствование уже того, что используется. Если, например, в процессе эксплуатации устройства выяснилось, что введение дополнительного элемента поспособствует уменьшению трения. И это уже можно запатентовать как полезную модель», – рассказывает Ортинская.

Опять же, сборы за подачу и получение патента на полезную модель в разы меньше, чем сборы по получению патента на изобретение (квалификационная экспертиза для полезной модели не проводится, поэтому и сбор за нее платить не нужно).

Получение патента: личный опыт

Известная во всем мире черниговская компания – производитель товаров для животных Collar - действует именно через патентных поверенных (так быстрее и надежнее). На большинство своих продуктов стараются получать именно патент на изобретение, который защищает идею и саму концепцию изобретения. Основатель кампании Юрий Синица убежден, что обойти такой патент гораздо сложнее, чем, к примеру, патентную защиту промышленного образца.

По его мнению, патент на промышленный образец, в принципе, стоит получать, только если хочешь защитить конкретно дизайн и форму изобретения. В Collar так было, к примеру, с компрессором для аквариума. «Он был просто кругленьким и плоским, как шайба. Мы посчитали, что в нашем варианте очень простого дизайна, который сильно искажается даже при небольших изменениях, это достаточная защита», – рассказывает Синица.

«Визитной карточкой» компании сегодня можно назвать инновационный тренировочный снаряд для собак Puller. Патент на это изобретение в Украине компания получила, без малого, почти десять лет назад.

Ожидая патент на Puller в Украине, в компании не сидели сложа руки, и параллельно подавали заявки на патенты в другие страны.

Так, на сегодняшний день патент на тренировочный снаряд для собак уже получен во многих странах Европы, в Японии, России, Бразилии. «А вот, к примеру, в США заявка на патент до сих пор рассматривается. Оказалось, что процедура проверки и оценки достаточно сложная», – говорит Юрий.

По его словам, заявки на патенты за рубежом компания подавала, в первую очередь, не для заработка и не чтобы ущемить конкурентов, а, чтобы защитить уникальную концепцию изобретения Puller.

Синица подчеркивает: тренировочный снаряд для собак – это не обычная игрушка. Занимаясь с собакой с этим снарядом, во-первых, повышается степень взаимодействия с животным (собака постоянно фокусируется на хозяине), во-вторых, животное получает полноценные физические и эмоциональные нагрузки за очень короткий промежуток времени, чего нельзя добиться обычными игрушками.

Это изобретение принесло Collar мировую известность, даже родился вид спорта – Dog Puller. Уникальная ситуация в сфере товаров для животных, не имеющая аналогов, когда продукт родил новый вид спорта и он стал международным.

Юрий рассказывает, что в прошлом году в Праге проводили Чемпионат мира, на который собрались участники из семи стран, в том числе, из Японии и Южной Кореи. «Без патента, рынок закидали бы дешевыми, визуально похожими подделками гораздо худшего качества. Люди бы пробовали подделку, а она бы рвалась через пять минут. Нам не удалось бы доказать, что концепция изобретения работает», – убежден Синица.

В разговоре с УНИАН патентные поверенные обращают внимание: чтобы патент действовал в других странах, для начала необходимо подать заявку на регистрацию в стране, гражданином которой является автор.

Далее необходимо или подавать отдельно заявки в каждую интересующую вас страну по национальным процедурам этих стран, или же подавать одну международную заявку по процедуре PCT (Договор о патентной кооперации) и указать все интересующие вас страны. «По окончанию экспертизы в каждой стране, в случае вынесения положительных решений, ваши права, которые охраняются патентом, будут действовать во всех этих странах», – объясняет Марина Ижевская.

Эксперт отмечает, что стоимость зарубежного патентования во многом зависит от выбранной процедуры, объемов заявки, правового статуса заявителя, а также необходимости перевода заявки на национальные языки. Но минимальная стоимость подачи международной заявки PCT для физического лица составляет около 800 евро.

Патентная защита в Украине и за рубежом

Рассуждая об особенностях получения патента в Украине и за рубежом, Юрий Синица сетует на слабость отечественного законодательства в вопросах защиты от нарушений: «В начале, если обнаружено, что твой патент нарушают, нарушителю отправляется претензионное письмо. Если нарушитель адекватный, понимает, что он нарушил, в большинстве случаев, нарушение патента прекращается. Но, учитывая специфику нашей страны, многие могут работать неофициально, просто поменять название компании и продолжать выпускать продукт».

Он подчеркивает, что в Америке никому даже в голову не придет создавать подделку, ведь это сулит нарушителю колоссальные финансовые расходы. «И в Китае патент реально работает. Там много было подделок, мы направляли на фабрики и компании письма, и они их снимали с производства», – рассказывает Юрий.

«В Украине, к сожалению, все не так. Возможно, это менталитет. Но хотелось бы, чтобы государство защищало патенты на более высоком уровне», – добавляет Синица, напоминая, что именно государству изобретатели платят за патенты.

Партнер юридической фирмы Aequo Александр Мумуня отмечает, что многие собственники-изобретатели в Украине, опасаясь возможного рейдерства, регистрируют патенты как физические лица. Ведь компанию можно обанкротить, а у физического лица права на технологию «отжать» труднее.

В подтверждение своих слов эксперт ссылается на результаты исследования «Топ-100 наиболее дорогих патентов Украины». Так, согласно собранной информации, практически сто процентов обладателей самых дорогих патентов в США – это компании. А вот в Украине история совсем другая – на компании зарегистрировано 59% самых дорогих патентов, 34% – на частные лица, еще 5% приходится на ВУЗы, и 1% - государство.

«Но ведь рынок диктует нам, что именно юридические лица наиболее эффективные правообладатели, успешно осуществляющие коммерциализацию своих патентов. Соответственно, если интеллектуальная собственность принадлежит физическому лицу, она становится гораздо менее ликвидной», – подчеркивает Мамуля.

Партнер Департамента изобретений, полезных моделей и промышленных образцов Патентно-юридической компании IPStyle Ирина Ортинская обращает внимание, что сборы и пошлины для заявителей физических лиц в разы меньше, чем для юридических. То есть, возможно, многие украинские изобретатели просто хотят сэкономить или не могут позволить себе подать заявку на патент на компанию. «Это может быть связано также с тем, что многие не умеют правильно администрировать интеллектуальную собственность для компании. Боятся налогообложения, или просто не знают, как поставить объект ИС на баланс предприятия», – рассуждает она.

Так или иначе, очевидно, что сфера патентования в стране нуждается в улучшении. Во-первых, изобретатели не должны опасаться регистрировать свои инновации. Во-вторых, важен интерес и готовность инвестировать в новые разработки и технологии государственных и частных предприятий нашего рынка. Важнее всего «погода в доме», открывающая новые рынки и горизонты.

Ирина Шевченко