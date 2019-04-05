Настя Каменских в откровенном платье произвела фурор в сети (фото)
12:26, 05 апреля 2019Общество
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Исполнительница показала фото со съемок своего клипа Peligroso.
Каменских предстала в эффектном образе / фото instagram.com/kamenskux
Популярная украинская певица Настя Каменских, она же NK, порадовала поклонников новы фото со съемок клипа на песню Peligroso.
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На опубликованном в Instagram снимке артистка появилась в откровенном красном платье с высоким разрезом, открытыми плечами и смелым декольте.
"Я так рада поделиться с вами некоторыми закулисными моментами съемок Peligroso (Remix)! Да, там происходило настоящее волшебство, и я горжусь результатом, который мы получили", – подписала поста Каменских.
"Ярко", "Ты очень красивая", "Офигенное платье", "Огненный цветок", "Богиня", - пишут в комментариях.
Ранее известная певица Алла Пугачева удивила поклонников постаревшим видом на снимке без фотошопа.
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