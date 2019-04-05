В школах Киева ищут, где разместить "нашествие" первоклассников (видео)

Учебные заведения обязаны принять всех детей из близлежащих домов.

Чтобы посадить первоклассников, могут выселить старшеклассников. В столице стартовал набор в первый класс.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Учебные заведения обязаны принять всех детей из близлежащих домов.

В плотно-застроенных районах рассуждают как вместить всех желающих. Когда первоклассников некуда сажать, из-за парт поднимают старшие классы.

Право на первоочередное зачисление в школу имеют дети, живущие на закрепленной за школой территории, родные братья и сестры нынешних школьников и дети работников. Кто не входит в эти категории, но очень хочет учиться в конкретной школе, может занять свободное место путем жеребьевки.

По прогнозам Департамента образования и науки КГГА в первые классы пойдет более 33 тысяч детей. В школах, куда придет много первоклассников, предлагают переводить во вторую смену остальные классы или же выселять старшеклассников.

Заявления в первые классы будут принимать до конца весны. Свободные места будут заполнять до 1 сентября.