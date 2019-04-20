Именины Даниила: лучшие поздравления и открытки с днем ангела
20 апреля украинские православные отмечают день памяти Преподобного Даниила Переяславского. Мужчины с таким именем в этот день традиционно отмечают именины Даниила по церковному календарю.
Читайте такжеВыходные в апреле 2019: сколько дополнительных выходных получат украинцы
Имя Даниил происходит из древнееврейского языка, и может переводиться как «Бог –мой судья». Считается, что носители этого имени – люди добрые, умные и трудолюбивые.
УНИАН вспомнил историю преподобного Даниила Переяславского, а также собрал в сети лучшие поздравления с днем ангела Даниила.
Жизнь Преподобного Даниила
Святой Даниил Переяславский был подвижником Православия и почитается в лике преподобных.
Будущий святой носил в миру имя Дмитрия. Он родился в 1460 году в городе Переславле-Залесском. Мальчик с детства проявил склонность к грамоте и христианскому благочестию, учился в Никитинском монастыре. Оттуда ушел в Пафнутьево-Боровский монастырь, где постригся с именем Даниила.
30 лет жизни Даниил отдал Горицкому монастырю, где был монахом, иеромонахом, а затем и архимандритом.
Как благочестивый христианин Даниил разыскивал скончавшихся в пути и устраивал им христианское погребение. Ради этих поисков он часто покидал монастырь.
В 1508 году основал новую церковь, а затем и монастырь. Скончался Святой Даниил в 1540 году.
Поздравление с днем ангела Даниила
Именины Даниила 2019 - хороший повод поздравить своего знакомого, коллегу или близкого человека стихами или открыткой.
Даниил, с Днем ангела тебя!
С праздником хорошим поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых, отзывчивых, верных друзей,
В доме — достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье — пониманья, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови!
***
Добрый, сильный и отважный, —
Это, Даня, о тебе.
Звать тебя не нужно дважды,
Рядом ты в любой беде.
Поздравляю в день прекрасный
И желаю классно жить,
Верить в силы, ждать лишь счастья,
Радоваться и любить.
***
Тебе желаю, Даниил,
Во всем удачи, вдохновения,
Здоровья крепкого и сил!
Пусть ярким будет настроение!
Желаю, Даня, счастья много,
Любви взаимной навсегда!
Пускай ведет тебя дорога
Туда, где спрятана мечта!
***
Сегодня, Даниил, Ваш праздник!
День ангела — День именин!
Желаю Вам веры и счастья,
Добраться до нужных вершин!
И пусть пропадают ненастья,
Любви свет в судьбе пусть вершит!
Не знали Вас, чтобы несчастья,
Пусть ангел Вас благословит!
Открытки - с Днем ангела Даниила
Ранее народный синоптик рассказал, какой будет погода в Украине на Пасху.