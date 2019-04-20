Именины Даниила: лучшие поздравления и открытки с днем ангела

Считается, что носители этого имени – люди добрые, умные и трудолюбивые.

20 апреля украинские православные отмечают день памяти Преподобного Даниила Переяславского. Мужчины с таким именем в этот день традиционно отмечают именины Даниила по церковному календарю.

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Имя Даниил происходит из древнееврейского языка, и может переводиться как «Бог –мой судья». Считается, что носители этого имени – люди добрые, умные и трудолюбивые.

УНИАН вспомнил историю преподобного Даниила Переяславского, а также собрал в сети лучшие поздравления с днем ангела Даниила.

Жизнь Преподобного Даниила

Святой Даниил Переяславский был подвижником Православия и почитается в лике преподобных.

Будущий святой носил в миру имя Дмитрия. Он родился в 1460 году в городе Переславле-Залесском. Мальчик с детства проявил склонность к грамоте и христианскому благочестию, учился в Никитинском монастыре. Оттуда ушел в Пафнутьево-Боровский монастырь, где постригся с именем Даниила.

30 лет жизни Даниил отдал Горицкому монастырю, где был монахом, иеромонахом, а затем и архимандритом.

Как благочестивый христианин Даниил разыскивал скончавшихся в пути и устраивал им христианское погребение. Ради этих поисков он часто покидал монастырь.

В 1508 году основал новую церковь, а затем и монастырь. Скончался Святой Даниил в 1540 году.

Поздравление с днем ангела Даниила

Именины Даниила 2019 - хороший повод поздравить своего знакомого, коллегу или близкого человека стихами или открыткой.

Даниил, с Днем ангела тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме — достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье — пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

***

Добрый, сильный и отважный, —

Это, Даня, о тебе.

Звать тебя не нужно дважды,

Рядом ты в любой беде.

Поздравляю в день прекрасный

И желаю классно жить,

Верить в силы, ждать лишь счастья,

Радоваться и любить.

***

Тебе желаю, Даниил,

Во всем удачи, вдохновения,

Здоровья крепкого и сил!

Пусть ярким будет настроение!

Желаю, Даня, счастья много,

Любви взаимной навсегда!

Пускай ведет тебя дорога

Туда, где спрятана мечта!

***

Сегодня, Даниил, Ваш праздник!

День ангела — День именин!

Желаю Вам веры и счастья,

Добраться до нужных вершин!

И пусть пропадают ненастья,

Любви свет в судьбе пусть вершит!

Не знали Вас, чтобы несчастья,

Пусть ангел Вас благословит!

Открытки - с Днем ангела Даниила

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