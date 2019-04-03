Памяти известного актера: за что зрители полюбили Алексея Булдакова (видео)

Актер запомнился своими яркими ролями во многих фильмах.

Сегодня не стало известного актера Алексея Булдакова, любимца многих зрителей. Он запомнился своими ролями во многих фильмах: «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки», «Особенности национальной охоты в зимний период», «Операция «С Новым годом!».

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Многие фразы его персонажей стали крылатыми и ушли в народ. Предлагаем вспомнить самые известные из них.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 апреля, умер звезда фильма «Особенности национальной охоты» Алексей Булдаков. Актеру было 68 лет. Актер умер перед вылетом в Москву в гостинице в Улан-Баторе, Монголия. По предварительным данным, у него была острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца.