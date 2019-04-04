цей матеріал доступний українською

Снимок Аллы Пугачевой без фотошопа напугал сеть

06:21, 04 апреля 2019
Общество
1073 0
Пугачева удивила сеть / фото instagram.com/alla_pugacheva_forum

Читайте такжеИсхудавшая Алла Пугачева поразила сеть (фото)

Фото Примадонны опубликовано на одной из ее фан-страниц в Instagram. На снимке видно, что она заметно осунулась. Видимо, резкое похудение накануне юбилейного концерта дает о себе знать.

В кадре Алла Пугачева появилась с минимумом макияжа, поэтому заметны ее морщины под глазами, которые она так тщательно фотошопит на фото в своем Instagram.

Фото было сделано в театре "Папьемашенники", куда, возможно, артистка приходила с детьми. Один из сотрудников театра и сфотографировался с Примадонной, а затем показал кадр в сети. 

Пугачева удивила сеть / фото instagram.com/alla_pugacheva_forum

Ранее победительница нацотбора на Евровидение 2019 MARUV (Анна Корсун), которая отказалась представлять Украину на песенном конкурсе в Израиле, показала, как готовится к запланированному на 6 апреля сольному концерту в Москве.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото#Алла Пугачева