Снимок Аллы Пугачевой без фотошопа напугал сеть
Известная певица Алла Пугачева удивила поклонников постаревшим видом.
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Фото Примадонны опубликовано на одной из ее фан-страниц в Instagram. На снимке видно, что она заметно осунулась. Видимо, резкое похудение накануне юбилейного концерта дает о себе знать.
В кадре Алла Пугачева появилась с минимумом макияжа, поэтому заметны ее морщины под глазами, которые она так тщательно фотошопит на фото в своем Instagram.
Фото было сделано в театре "Папьемашенники", куда, возможно, артистка приходила с детьми. Один из сотрудников театра и сфотографировался с Примадонной, а затем показал кадр в сети.
Ранее победительница нацотбора на Евровидение 2019 MARUV (Анна Корсун), которая отказалась представлять Украину на песенном конкурсе в Израиле, показала, как готовится к запланированному на 6 апреля сольному концерту в Москве.