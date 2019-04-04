Снимок Аллы Пугачевой без фотошопа напугал сеть

На снимке видно, что Пугачева заметно похудела накануне юбилейного концерта.

Известная певица Алла Пугачева удивила поклонников постаревшим видом.

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Фото Примадонны опубликовано на одной из ее фан-страниц в Instagram. На снимке видно, что она заметно осунулась. Видимо, резкое похудение накануне юбилейного концерта дает о себе знать.

В кадре Алла Пугачева появилась с минимумом макияжа, поэтому заметны ее морщины под глазами, которые она так тщательно фотошопит на фото в своем Instagram.

Фото было сделано в театре "Папьемашенники", куда, возможно, артистка приходила с детьми. Один из сотрудников театра и сфотографировался с Примадонной, а затем показал кадр в сети.

Ранее победительница нацотбора на Евровидение 2019 MARUV (Анна Корсун), которая отказалась представлять Украину на песенном конкурсе в Израиле, показала, как готовится к запланированному на 6 апреля сольному концерту в Москве.