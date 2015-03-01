Мать подруги Немцова: дочь могут перевезти "в какой-то пансионат" - BBC
Мать украинки Анны Дурицкой - девушки, которая сопровождала российского политика Бориса Немцова в момент его убийства и стала основным свидетелем преступления, - заявила, что потеряла связь с дочерью.
"Час назад я потеряла с ней связь, она сообщила, что у нее забирают телефоны... (Следователи - ред.) ей сказали, что заберут телефоны и перевезут в какой-то пансионат", - сказала Инна Дурицкая в комментарии ВВС Украина.
По словам госпожи Дурицкой, до этого времени дочь находилась в квартире "помощницы Бориса", однако российские правоохранители "ее ограничивали" и "она не могла никуда выйти".
Мать Анны также сообщила, что следователи, с которыми она общалась, настаивали, чтобы сама она тоже приехала в Москву.
Читайте такжеУкраинку, ставшую единственным свидетелем убийства Немцова, могут отпустить домой в среду
"Я не вижу в этом смысла. Они (следователи - ред.) очень настаивают, чтобы я туда ехала, обещают купить билет, но, я так думаю, что они тянут меня туда для того, чтобы я тут ничего не могла сделать. Там я буду такая же бесправная, как и моя Аня", - говорит Инна Дурицкая.
Она также добавила, что ее дочь "очень хочет вернуться в Украину".
Украинские дипломаты заявляют, что всячески будут способствовать тому, чтобы Анна Дурицкая вернулась домой.