Мать подруги Немцова: дочь могут перевезти "в какой-то пансионат" - BBC

"Час назад я потеряла с ней связь, она сообщила, что у нее забирают телефоны... (Следователи - ред.) ей сказали, что заберут телефоны и перевезут в какой-то пансионат", - сказала Инна Дурицкая в комментарии ВВС Украина.

По словам госпожи Дурицкой, до этого времени дочь находилась в квартире "помощницы Бориса", однако российские правоохранители "ее ограничивали" и "она не могла никуда выйти".

Мать Анны также сообщила, что следователи, с которыми она общалась, настаивали, чтобы сама она тоже приехала в Москву.

Читайте такжеУкраинку, ставшую единственным свидетелем убийства Немцова, могут отпустить домой в среду

"Я не вижу в этом смысла. Они (следователи - ред.) очень настаивают, чтобы я туда ехала, обещают купить билет, но, я так думаю, что они тянут меня туда для того, чтобы я тут ничего не могла сделать. Там я буду такая же бесправная, как и моя Аня", - говорит Инна Дурицкая.

Она также добавила, что ее дочь "очень хочет вернуться в Украину".

Украинские дипломаты заявляют, что всячески будут способствовать тому, чтобы Анна Дурицкая вернулась домой.