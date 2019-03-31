Во Львове 60 тысяч человек приняли участие в Крестном ходе (фото, видео)

Многотысячный ход по центру города не создал препятствий для движения транспорта.

Во Львове сегодня, в Крестопоклонное воскресенье, по центру города прошел молитвенный Крестный ход, участие в котором приняли 60 тыс. человек.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, молитвенный Крестный ход был посвящен чествованию Года Семьи и фигуры блаженного священномученика Климента (Шептицкого). Возглавил Крестный ход Высокопреосвященный владыка Игорь, архиепископ и митрополит Львовский УГКЦ.

Как сообщила руководитель пресс-службы Львовского городского совета Кристина Процак, по данным церкви и полиции, участие в ходе приняли 60 тыс. человек.

Крестный ход начался возле храма святого Архистратига Михаила, прошел через центр города и завершился на площади перед Архикафедральным собором Святого Юра. Во время хода состоялось 15 молитвенных стояний.

В совместной молитве приняли участие духовенство Львовской архиепархии, монашество, студенты различных учебных заведений города Львова, представители властей города и области.

Как передает корреспондент УНИАН, во время мероприятия осуществлялось ситуативное перекрытие движения транспорта по маршруту Крестного хода, однако пробок это не вызвало.