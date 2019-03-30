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В Киеве продлили фестиваль китайских фонарей на Певческом поле

15:17, 30 марта 2019
Общество
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Фестиваль китайских фонарей продлен до 7 апреля / фото Apostrophe/Aleksandr Goncharov

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом сообщили организаторы мероприятия.

На Певческом поле обустроены 30 тематических световых локаций, каждая из которых символизирует древнюю народную сказку или легенду Китая. Посетители могут увидеть сады панд и фламинго, лес оленей, а центральным экспонатом выставки стал 40-метровый дракон. Над инсталляциями работала специально приглашенная команда специалистов из Китая.

При монтаже конструкций использовали около 15 тысяч лампочек и более 2 километров шелка, а установка конструкций продолжалась почти две недели.

Как отмечают организаторы, фестиваль гигантских китайских фонарей - одна из самых известных выставок в мире, которая проводилась в более чем 40 странах.

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Теги: #Китай#фонарипогода в Киеве