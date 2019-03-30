В Киеве продлили фестиваль китайских фонарей на Певческом поле

На Певческом поле обустроены 30 тематических световых локаций, каждая из которых символизирует древнюю народную сказку или легенду Китая.

Фестиваль гигантских китайских фонарей, проходящий на территории ландшафтного парка "Певческое поле", продлен до 7 апреля.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом сообщили организаторы мероприятия.

На Певческом поле обустроены 30 тематических световых локаций, каждая из которых символизирует древнюю народную сказку или легенду Китая. Посетители могут увидеть сады панд и фламинго, лес оленей, а центральным экспонатом выставки стал 40-метровый дракон. Над инсталляциями работала специально приглашенная команда специалистов из Китая.

При монтаже конструкций использовали около 15 тысяч лампочек и более 2 километров шелка, а установка конструкций продолжалась почти две недели.

Как отмечают организаторы, фестиваль гигантских китайских фонарей - одна из самых известных выставок в мире, которая проводилась в более чем 40 странах.