Ди Каприо распространил в Instagram снимок львовского фотографа

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо опубликовал на своей странице в Instagram фотографию украинского фотографа Александра Ладанивского о проблеме глобального потепления.

Снимок был сделан для канала Discovery, где время от времени появляются работы украинца. На фотографии изображен самый большой ледник Европы, который располагается в Исландии. Он тает с бешеной скоростью - ежегодно он уменьшается на 100 метров. И Ладанивский с грустью констатирует: если на проблемы изменения климата общество не обратит должного внимания, то потомки такой красоты уже не увидят.

"У меня шок! Мое ​​фото опубликовал в своем профиле Леонардо Ди Каприо!" - поделился фотограф.

Он говорит, что сначала не поверил своим глазам и думал, что это фейковая страница. Однако когда зашел на профиль звезды, увидел галочку верефикации и 30 миллионов подписчиков, то понял - это именно тот кумир миллионов.

"Мне очень приятно, что Леонардо Ди Каприо опубликовал мое фото с текстом, который освещает проблему человечества", - отметил Ладанивский.

Как сообщал УНИАН, ранее Ди Каприо показал первый постер нового фильма Тарантино.