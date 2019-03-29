Ди Каприо распространил в Instagram снимок львовского фотографа
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо опубликовал на своей странице в Instagram фотографию украинского фотографа Александра Ладанивского о проблеме глобального потепления.
Снимок был сделан для канала Discovery, где время от времени появляются работы украинца. На фотографии изображен самый большой ледник Европы, который располагается в Исландии. Он тает с бешеной скоростью - ежегодно он уменьшается на 100 метров. И Ладанивский с грустью констатирует: если на проблемы изменения климата общество не обратит должного внимания, то потомки такой красоты уже не увидят.
"У меня шок! Мое фото опубликовал в своем профиле Леонардо Ди Каприо!" - поделился фотограф.
#Regram #RG @discovery: “Ice caves are a miracle of nature. I first visited an ice cave in Iceland, which is located on the largest glacier in Europe. I had the feeling that I was in a location from a fantastic world. Unfortunately, this glacier decomposes every year more and more, making it unlikely that future generations of people will be able to see its icy beauty.” 📸 + caption by Alexander Ladanivskyy (@ladanivskyy) . . . . #adventure #travel #nature #photography #potd #photooftheday #ice #glacier #nature
Он говорит, что сначала не поверил своим глазам и думал, что это фейковая страница. Однако когда зашел на профиль звезды, увидел галочку верефикации и 30 миллионов подписчиков, то понял - это именно тот кумир миллионов.
"Мне очень приятно, что Леонардо Ди Каприо опубликовал мое фото с текстом, который освещает проблему человечества", - отметил Ладанивский.
Как сообщал УНИАН, ранее Ди Каприо показал первый постер нового фильма Тарантино.