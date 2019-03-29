Гороскоп на апрель: астрологи рассказали, что ждет каждый знак Зодиака

Появился прогноз астрологов на апрель 2019 года.

Астрологи во втором месяце весны 2019 года советуют заниматься собой, а также не упускать из вида возможности, которые будут вам подворачиваться.

Внимательность — главное оружие любого охотника за удачей в апреле, пишет SlovoFraza.

Овен

В целом этот месяц для Овнов будет очень позитивным, крайне удачным и наполнит жизнь этих людей смыслом. Начнется апрель с энергетического всплеска, который потребует от представителей этого Знака больше динамики и мотивации. Овнам можно будет браться за любые дела, решать любые проблемы, пускаться в погоню за любовным или финансовым счастьем. Овнам предстоит в конце апреля немного сбавить темп, потому что звезды и планеты сменят настроение на нейтральное. С 20 марта стоит пользоваться тактикой хищника — нужно высматривать возможности, но не бежать впереди паровоза.

Телец

Тельцам необходимо успеть сделать все самые основные дела до 19 числа. После 19 марта планеты и звезды станут менее позитивными. Начнется период, в который возможно появление новых неурядиц и проблем. Чтобы это не разрушило веру в себя, им необходимо не откладывать решение на потом. До 19 числа нужно постараться решить все самые важные проблемы, чтобы конец месяца посвятить размеренной работе и отдыху. В последние дни апреля лучше больше отдыхать и не давить на газ. Несмотря на негативное настроение звезд и планет, возможны будут судьбоносные встречи.

Близнецы

Представителям этого Знака в апреле стоит отдать себя полностью делам финансовой сферы. Их нахождение в серьезном диссонансе вызовет такие побочные эффекты, как забывчивость и перепады настроения. Вторая половина месяца пройдет стабильно, удастся решить важные проблемы, с которыми придется встретиться до 16 числа. В общении с людьми стоит помнить о том, что нельзя давать никому пустых обещаний. Обман и лицемерие — страшнейшие враги удачи. Немного самокритики, а также здравого расчета пойдет на пользу Близнецам.

Рак

Ракам стоит обратить внимание на период после 10 апреля. В настроении планет начнется хаос, который отразится на всех сферах жизни. После 10 числа лучше заниматься только злободневными проблемами и обязанностями. Первые десять дней апреля будут позитивными и продуктивными, так что можно успеть все сделать заранее, чтобы потом не пришлось разгребать проблемы в период, когда хочется отдыхать и расслабляться. Спокойные домашние хлопоты в апреле помогут Ракам избежать депрессий и апатии.

Лев

Опрометчивые поступки для Львов не несут в себе потенциальной опасности. Это совсем не значит, что нужно бежать в казино играть в рулетку и ставить на кон квартиру. Поспешное принятие решение будет полезным только в умеренных количествах и во всем, что касается любви, взаимоотношений или общения. С 20 апреля Львам нужно быть более последовательными и опираться во всем на здравый смысл. В остальное время стоит не бояться идти вперед и бороться за свое счастье любыми методами. Это не время для сентиментальности. Светлое будущее уже наступает — нужно лишь протянуть руку, чтобы коснуться его.

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Дева

После 16 апреля будет проще владеть собой и контролировать ситуацию, потому что энергетический фон выровняется, станет более благоприятным. Даже в этом случае астрологи советуют не браться за все сразу, а сохранять последовательность действий. Также специалисты рекомендуют в апреле научиться говорить людям «нет». Помощь помощью, но лучше не распыляться, находясь в весьма шатком положении. Апрель — месяц, в котором на компромиссы идти нельзя. Это касается компромиссов с окружающими и с самими собой в равной степени.

Весы

Весам до 19 апреля нужно успеть сделать все самое важное, потому что начиная с 20 числа звезды и планеты столкнутся с упадком энергетики. Этот месяц отметится большими взлетами и серьезными падениями. Последних удастся избежать только при наличии здравого смысла и осторожности. Астрологи настоятельно советуют представителям этого Знака не делиться своими планами с окружающими. Апрель лучше посвятить получению новых знаний. Проверять их на практике будет рановато, но при наличии позитивных условий можно рискнуть. Полезен будет также самоанализ. Весам нужно понять, что они не идеальны и имеют некоторые аспекты поведения, которые можно было бы улучшить. Стремление стать лучшей версией себя окупится сполна.

Скорпион

Скорпионам необходимо будет помогать близким и друзьям по мере возможностей, но избегать при этом фанатичного альтруизма. Никаких крайностей, это очень стабильное время, в которое Скорпионы могут обрести счастье и стать теми, кем давно мечтали. Можно смело начинать важные проекты, выбирать новый путь в привычных делах, менять работу, знакомиться с людьми. Это идеальное время как для финансовых дел и работы, так и для любовных приключений. Непредсказуемые перепады настроений практически исключены, потому что планеты будут находиться в полной гармонии друг с другом. Скорпионы обретут возможность сосредоточиться на интеллектуальной работе.

Стрелец

10 апреля произойдут важные изменения в настроении планет. Они приведут к появлению новой мотивации, новых возможностей, а также новых проблем. Стрельцам нужно ступить на созидательный путь, наполненный добром и желанием помогать окружающим. В делах карьеры и бизнеса Стрельцам не повредит хладнокровие, расчетливость и даже хитрость. В случае появления каких-либо дилемм на жизненном пути, этим людям стоит делать выбор в свою пользу, потому что быть хорошими для всех и оставаться на вершине одновременно не получится.

Козерог

Козерогам удастся найти свое предназначение в апреле, но для ускорения этого процесса лучше воспользоваться тремя духовными способами. Вообще, апрель будет одним из самых спокойных для Козерогов месяцев во всем 2019 году. Это очень позитивное время, В которое нельзя терять ни минуты: даже минимальной мотивации будет достаточно для наилучших результатов. Этим людям не помешает решительность, которой никогда не бывает мало. Положительные излишества хороши, а вот негативные привычки лучше не возводить в абсолютную степень. В отношениях с людьми Козерогам поможет искренность, отсутствие злобы и зависти. Не нужно никому вставлять палки в колеса, ведь зло и отрицательные эмоции имеют свойство возвращаться.

Водолей

Водолеям астрологи рекомендуют сохранять последовательность действий, не прыгать от одной задачи к другой. Нужно также прислушиваться и присматриваться к мелочам, к советам окружающих людей. На горизонте могут возникнуть задачи и проблемы, с которыми помогут справиться должники Водолеев. Пришла пора напомнить людям о том, что когда-то они получали помощь. В любовной сфере возможно достижение успеха для тех, кто пока одинок. Водолеям, которые в поисках, можно воспользоваться гороскопом знакомств, чтобы узнать, как сложатся их будущие отношения. А вот завистливые Водолеи могут потерять друзей и товарищей. Лекарством от таких бед послужит стремление повысить свою самооценку.

Рыбы

Рыбам астрологи советуют сфокусироваться на любовной сфере жизни. Что касается взаимоотношений с людьми в целом, то Рыбам лучше не перекладывать ответственность на других. В апреле недоброжелатели могут распускать слухи о близких, так что не стоит верить россказням малознакомых людей. Астрологи советуют обращать почаще внимание на мелочи, а также бороться с импульсивностью. Иногда нужно быть примером для подражания, и Рыбы, согласно астропрогнозу на апрель, ощутят это. Влияние космоса на жизнь представителей этого Знака будет очень позитивным, особенно в первой половине апреля.