Университет таможенного дела и финансов в Днепре начнет готовить специалистов для ВСУ

Вступительная кампания и прием заявлений на обучение начнется 5 мая, а с 25 мая будет проводиться аттестационная комиссия: экзамен по физической подготовке и собеседование.

Согласно решению Кабинета Министров в Днепре на базе университета таможенного дела и финансов будет открыта кафедра военной подготовки.

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Об этом пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР» рассказал проректор университета таможенных дел и финансов Валерий Гуменюк. «Согласно решению Кабинета Министров на базе нашего университета будет открыта кафедра военной подготовки. Планируется подготовка специалистов для Вооруженных сил Украины, офицеров запаса по таким специальностям:

«Боевое применение смешанных соединений, воинских частей и подразделений связи (кроме подразделений и воинских частей связи и радиотехнического обеспечения авиации)»;

«Организация фельдъегерской связи»;

«Математическое и программное обеспечение функционирования автоматизированных систем, систем защиты информации и кибернетической безопасности»;

«Организация морально-психологического обеспечения войск и сил».

На сегодняшний день мы имеем заказ от Министерства обороны на подготовку 150-ти специалистов. Кибербезопасность и психология по 25 мест, оставшиеся два факультета по 50. На кафедре не предусмотрены места для студентов-бюджетников. Стоимость обучения составит примерно 7500-7600 грн в год. Срок обучения – 2 года. Мы имеем право набирать студентов разных ВУЗов, начиная со 2 курса, или молодых людей, которые уже имеют высшее образование и диплом бакалавра»,- сказал он.

Валерий Гуменюк добавил, что вступительная кампания и прием заявлений на обучение начнется 5 мая. С 25 мая будет проводиться аттестационная комиссия: экзамен по физической подготовке и собеседование, а с 1 сентября уже планируется начало занятий.