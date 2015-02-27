В Крыму 5 человек заболели свиным гриппом

Специалисты местного "Роспотребнадзора" выявили вирус А/H1N1 у семи крымчан, причем тяжелых форм протекания болезни и летальных исходов от всех видов гриппа на полуострове не зафиксировано, сообщает РИА Новости.

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В ведомстве отметили, что случаи заражения свиным гриппом определены после лабораторных анализов, взятых у людей, обратившихся к медикам за помощью. Реальное число заболевших выявить невозможно.