В Крыму 5 человек заболели свиным гриппом

17:01, 27 февраля 2015
Общество
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Случаи заражения свиным гриппом в Крыму определены после лабораторных анализов, взятых у людей, обратившихся к медикам за помощью. Реальное число заболевших выявить невозможно.

грипп / Фото: УНИАН

Специалисты местного "Роспотребнадзора" выявили вирус А/H1N1 у семи крымчан, причем тяжелых форм протекания болезни и летальных исходов от всех видов гриппа на полуострове не зафиксировано, сообщает РИА Новости.

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В  ведомстве отметили, что случаи заражения свиным гриппом определены после лабораторных анализов, взятых у людей, обратившихся к медикам за помощью. Реальное число заболевших выявить невозможно.

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