В Крыму 5 человек заболели свиным гриппом
17:01, 27 февраля 2015Общество
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Случаи заражения свиным гриппом в Крыму определены после лабораторных анализов, взятых у людей, обратившихся к медикам за помощью. Реальное число заболевших выявить невозможно.
За прошедшие годы население уже проимуннизировалось. Иллюстрация / Фото: УНИАН
Специалисты местного "Роспотребнадзора" выявили вирус А/H1N1 у семи крымчан, причем тяжелых форм протекания болезни и летальных исходов от всех видов гриппа на полуострове не зафиксировано, сообщает РИА Новости.
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В ведомстве отметили, что случаи заражения свиным гриппом определены после лабораторных анализов, взятых у людей, обратившихся к медикам за помощью. Реальное число заболевших выявить невозможно.
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