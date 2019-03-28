Настя Каменских показала лицо без макияжа (фото)

Певица надела черные штаны и толстовку, а также накинула синий бомбер.

Украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, показала свое лицо без макияжа.

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Фотографии звезда опубликовала в Instagram Stories.

Певица надела черные штаны и толстовку, а также накинула синий бомбер. При этом на голове у Насти был полный беспорядок - волосы завились и сильно распушились.

Как сообщал УНИАН, Настя Каменских заинтриговала тизером нового клипа. На кадрах Настя в роскошном красном платье с высоким разрезом сексуально двигается под музыку.