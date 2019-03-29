Саввин день 29 марта - приметы, что нельзя делать в этот день

29 марта отмечается Саввин день, который в народе еще называют Тележным днем.

29 марта православные верующие всего мира чтят память святого великомученика Саввы Ермопольского. Но среди крестьян праздник чаще называется Тележным днем. В церковном календаре в эту дату почитают память святого Савина Ермопольского, погибшего мученика за христианскую веру в III веке. От его имени и дано наименование дню.

Традиции и обычаи Саввина дня:

Про Саввин день в народе говорили: «Весенний день, как ласковое слово. Солнца хоть и нет, а вода все равно бежит». Крестьяне 29 марта к первому весеннему выезду готовили телеги: «На Савина сани покинь, а телегу подвинь».

К этому дню с дорог сходил снег, а весенний ветер подсушивал грязь. В давние времена крестьяне прятали сани и готовили телеги к теплому сезону. Их осматривали, чинили, смазывали.

Приметы и поверья 29 марта:

Если на Савина тепло, то и весна будет теплой. Солнце печет – снизу течет. Облака быстро и высоко плывут – к хорошей погоде. Пасмурно и солнце в облако садится – к дождю. Снег быстро тает, а вода дружно бежит – к дождливому лету. Низкий уровень воды в реках – к неурожайному году, высокий – к мокрому лету. Птицы в лужах купаются – к теплу.

Людям, родившимся 29 марта, всю жизнь предстоит вести на себе воз. В качестве талисмана им следует носить аметист и хризоберилл.

Саввин день что нельзя делать:

Категорически нельзя разводить огонь: рекомендовалось даже не растапливать печь для выпечки хлеба. Люди верили, что огонь зажженый 29 марта может принести несчастье.

Если кто-то поднимет тяжелую ношу: сумку, или мешок, то у него заметно прибавится забот. Говорили также, что нельзя сегодня на санках кататься, потому что можно проехать свою полосу везения и удачи. К тому же, в день памяти Саввы, старались ни с кем не ссориться и не ругаться, потому что существовало поверье, что это может навлечь на человека неприятности.