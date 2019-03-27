Астрологи назвали знаки Зодиака, которых ждут кардинальные перемены в 2019 году

Некоторым звезды сулят новые любовные отношения, некоторым - переезд в другую страну, говорят астрологи.

Астрологи дали прогноз на 2019 год и рассказали, какие знаки Зодиака ждут кардинальные перемены.

Так, год сулит изменения в жизни шести знакам - Тельцу, Девам, Рыбам, Козерогам, Близнецам и Львам, пишет Cluber.

Телец

Человеку, который боится и всей душой ненавидит перемены, в наступающем году предстоит пережить серьезные потрясения. Высока вероятность того, что управляемым Венерой личностям предстоит покинуть зону комфорта и начать искать себе новую работу. Возможно, Тельцам предстоит попробовать себя в другой профессии, причем произойти это может в другой стране.

Личности данного знака слишком дорожат тем, что имеют, а потому перемены, особенно касающиеся финансовых вопросов, становятся для Тельцов настоящим стрессом и просто выбивают из колеи. Астрологи рекомендуют этим личностям взять себя в руки и гнать прочь одолевающие страхи. Год 2019 обещает быть успешным для профессионалов своего дела, для всех тех, кто верит в успех и не сомневается в собственных силах. Очень может быть, к концу года Тельцы осознают, насколько полезным и продуктивным получился этот период.

Близнецы

Общительные и жизнерадостные Близнецы могут лишь радоваться и находиться в приятном предвкушении. Начало 2019 года ознаменуется новым знакомством, которое привнесет в жизнь представителей данного знака новые краски. Нельзя с точностью сказать, будет ли это судьбоносная встреча, которая посеет в душе Близнеца зерно любви, или неожиданное знакомство окончится плодотворным сотрудничеством. Но можно утверждать одно – судьбоносная встреча оставит в душе Близнеца самые приятные впечатления и подарит немало позитивных надежд.

При этом астрологи предупреждают, что болтливым Близнецам не следует хвалиться собственным счастьем. Вокруг представителей данного знака много завистливых людей, которые только и ждут повода «насолить» Близнецу и воспользоваться его привилегиями. Помните, счастье любит тишину!

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Лев

Для представителя знака Лев наступает довольно тяжелый год, в котором ему предстоит принимать важные и не всегда приятные решения. Возможно, речь идет о недуге, от которого страдает сам Лев или близкий ему человек. Для выздоровления представителю данного знака потребуется отказаться от привычной жизни и любимого окружения, придется изменить условия жизни, и терпеть неудобства ради благой цели.

Настраивайте себя на позитив с первых дней 2019 года. Вряд ли вам понравится то, что приготовила вам судьба, но приняв единственно правильное и верное решение, которое согласуется с вашей совестью, вы добьетесь в итоге желаемой цели. Можно с уверенностью сказать, что наступающий период закалит характер Льва и заставит этого человека пересмотреть свои жизненные ценности. Такие изменения обязательно пойдут ему на пользу, и в будущем Лев еще не раз поблагодарит судьбу за этот случай.

Козерог

Велика вероятность, что 2019 год станет переломным периодом в жизни представителей знака Козерог. Эти личности предпочитают жить закрытой жизнью, заботясь преимущественно о себе и работая себе во благо. Но судьба распорядится иначе, и уже в середине года в жизни представителя данного знака могут произойти кардинальные изменения. Нельзя сказать, какой именно случай заставит подопечного Сатурна решиться на личностные изменения и поменять свое отношение к людям, но то, что это случится, не вызывает сомнений.

Астрологи обращают внимание, что перемены в жизни Козерогов будут зависеть от того, как личности данного знака отнесутся к этим изменениям. Впустив в свою жизнь других людей и научившись жить не только ради себя, Козероги обретут счастье и сами назовут 2019 год судьбоносным. Но если такие личности будут противиться изменениям и бороться с внутренним желанием помогать окружающим, данный период принесет им только негативные переживания и ничего больше.

Дева

Непредсказуемым обещает стать 2019 год для людей, рожденных под знаком Девы. Эти личности немало работают над собой и стараются, чтобы в их жизни был полный порядок, близкий к идеалу. Но новый год ожидается слишком изменчивым, чтобы надеяться на тихую и размеренную жизнь. Будьте готовы к тому, что с приходом весны ваша жизнь может начать рушиться как карточный домик.

Если не проявить хладнокровие и ясность ума, если не пересмотреть свою жизнь и не начать устранять ранее совершенные ошибки, год может окончиться для Дев настоящим упадком и потерей жизненных ориентиров. Но если личности данного знака покажут характер и смогут измениться для того, чтобы возродиться, словно птица Феникс, все для них закончиться хорошо. Год 2019 нельзя назвать удачным для Дев, но он может стать отправной точкой для будущего развития. И этим обязательно нужно воспользоваться!

Рыбы

Период крутых позитивных перемен наступает в жизни представителей знака Рыбы. 2019 год обещает быть чрезвычайно щедрым на шансы, которые судьба то и дело будет подкидывать подопечным Нептуна. Вероятно, Рыб ждут глубокие чувственные переживания, встреча с человеком, который станет для этих людей самым близким и родным. Возможно также, что семейные Рыбы переживут второе рождение своего брака и смогут вновь испытать чувства, которые получали лишь в первый год знакомства со своей второй половинкой. Наконец, наступающий период будет богат на деловые предложения, чем могут воспользоваться Рыбы, увлеченные бизнесом.

В любом случае представителям данного знака следует не упустить свой шанс стать чуточку счастливее. Возможно, Рыбам придется отбросить свои страхи и выйти из зоны комфорта, но перспективные предложения будут того стоить. Смело идите вперед и не бойтесь перемен в жизни. За свою отвагу вы будете щедро вознаграждены!