Гороскоп на неделю: астролог назвал три знака Зодиака, которым повезет

По мнению астролога, эта неделя будет вполне рядовой, но некоторым знакам Зодиака повезет.

На неделе с 25 по 31 марта очень большая удача ждет зодиакальный знак Рыб, говорит астролог Влад Росс.

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У этого знака Зодиака очень хорошая ситуация в плане поездок, путешествий, особенно в конце недели. Им хорошо отдыхать на островах, любовь-морковь. Они могут найти себе могущественных покровителей, рассказал UaPortal астролог.

Для Скорпионов неделя также будет очень хорошей. Особенно это касается взаимодействия с родными и близкими, а также решения вопросов, связанных с домом, с недвижимостью. Хорошо посадить дерево, съездить на дачу. Из-за этих дел Скорпионы могут пропустить выборы.

У Раков будет хорошая неделя для переговоров, для отношений, дипломатии. Успешным будет и лечение, которое можно предпринять на этой неделе. Особенно, если оно повторное. Можно отправиться на воды, в санатории и так далее.

Ранее астрологи дали гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака. Так, по их прогнозам, Стрелец получит выгодное предложение, а Деву ждет интересная поездка.