Жители Житомирщины перекрывали трассу в знак протеста против львовского мусора

Протестующие требовали убрать мусор с территории недостроя местного кирпичного завода в селе Терехово.

Сегодня на Житомирщине жители села перекрывали трассу в знак протеста против львовского мусора, накопленного в недостроенном кирпичном заводе.

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Как сообщили УНИАН в Семеновский объединенной территориальной громаде, акцию протеста провели в Бердичевском районе на трассе “Житомир–Могилев-Подольский». Жители села Хажин и Терехово ходили по пешеходному переходу, причем на трассе на некоторое время образовались огромные пробки.

Протестующие требовали убрать с территории недостроя местного кирпичного завода в селе Терехово львовский мусор.В течение последнего месяца он накапливался и создало серьезную угрозу для экологической среды. Пикетчики не хотят, чтобы на территории долгостроя работало мусоросортировочное предприятие, владельцы которого, в свою очередь, уверяют, что имеют для своей деятельности все документы.

Перед этим, 19 марта, жители Хажина задержали до приезда правоохранителей водителя грузовика со Львовщины, который, по утверждению местных жителей, привез на грузовике и сбросил львовский мусор. Также местные жители обратились с соответствующим заявлением в полицию.