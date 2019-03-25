Весенние каникулы в парке Горького: появилась праздничная программа для школьников

Ежедневно в 13:00 в развлекательном центре парка будет проходить веселая разминка для детей.

Развлекательную программу для школьников в период каникул, с 25 по 29 марта, подготовили в харьковском Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.

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По словам организаторов, ежедневно в 13:00 в развлекательном центре парка будет проходить веселая разминка для детей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Также с 25 по 29 марта все желающие могут принять участие в мастер-классах в «Мастерской бабушки Арины». В вечернее время школьников ждут танцевальные развлекательные программы.

25 и 26 марта детей приглашают на «Монстрическое диско», 27 марта – на мини-диско «Дружба – это волшебство!», в четверг школьников ждет «Вечеринка Питера Пена», а в пятницу, 29 марта, развлекательная программа «Пиратский бунт».

Начало вечерней программы – в 17:00.