В Одессе состоялся молебен за освобождение военнопленных украинских моряков (фоторепортаж)

В совместном молебне приняли участие священники Православной церкви Украины, Евангельского союза христиан-баптистов и Украинской греко-католической церкви.

Сегодня в Одессе состоялся молебен за освобождение военнопленных украинских моряков.

Как передает корреспондент УНИАН, молебен прошел на причале Практической гавани военно-морской базы «Юг» во время построения после торжественного поднятия флагов на кораблях и катерах национального флота.

Как сообщили в командовании Военно-морских сил ВС Украины, мероприятие организовано управляющим Одесско-Балтской епархией ПЦУ, епископом Одесским и Балтским Павлом при поддержке командования ВМС и руководства Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Как сообщил заместитель командующего ВМС Андрей Урсол, сегодня – 4 месяца, как российские корабли обстреляли и захватили в плен экипажи отряда украинских малых артиллерийских бронированных катеров.

Военно-морской капеллан Украинской греко-католической церкви Александр Смеречинский отметил, что духовенство совместно с личным составом ВМС «со словами искренней молитвы обратились к Господу» с просьбой скорейшего освобождения моряков.

«Также мы помолились за их семьи, ведь сейчас им как никогда нужна моральная поддержка со стороны всего украинского народа», - подчеркнул Смеречинский.

В совместном молебне приняли участие священники Православной церкви Украины, Евангельского союза христиан-баптистов и Украинской греко-католической церкви.

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Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру «Яни Капу» и катерам «Бердянськ» и «Нікополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 военнослужащих ВМС ВСУ. Трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».

26 января 2019 года раненых украинских моряков перевели из «Матросской тишины» в «Лефортово».

Суд в Москве продлил сроки ареста пленным украинским военным до конца апреля.

С 7 по 21 марта российское следствие назначило психиатрическую экспертизу в отношении всех 24 военнопленных украинских моряков.