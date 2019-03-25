Под Харьковом соревновались лучшие гвардейские стрелки (фото)

Каждая из пяти команд состояла из восьми гвардейцев. Изюминкой нынешних соревнований стало участие женщин-военнослужащих, ранее в них принимали участие только мужчины.

В Харьковской области провели соревнования для стрелков Национальной гвардии.

Об этом говорится в сообщении Восточного теруправления Национальной гвардии. В частности, на стрельбище Слобожанской бригады встретились команды от воинских частей Восточного оперативно-территориального объединения со спортивной и практической стрельбы.

Каждая из пяти команд состояла из восьми гвардейцев. Изюминкой нынешних соревнований стало участие женщин-военнослужащих, ранее в них принимали участие только мужчины. Так, отныне в каждой команде появилась представительница прекрасного пола. «Мне интересно и почетно посоревноваться в стрельбе с моими коллегами по службе. Во время учебы в Академии я также показывала хорошие результаты по огневой подготовке», - рассказала лейтенант Мария Павлова с военной части 3005.

На соревнования все военнослужащие приехали со своим штатным оружием – пистолетами, автоматами и снайперскими винтовками.

На огневых рубежах, сосредоточенные на результате, стрелки выполняли определенные упражнения. «Важно быть спокойным, затаить дыхание, плавно нажимать на спусковой крючок и правильно целить – и тогда обязательно будет отличный результат», - делится прапорщик Вадим Павлов из команды 3-й бригады оперативного назначения.

«А еще – любить свое оружие, своевременно его обслуживать и бережно к нему относиться», - добавляет старший солдат Анастасия Христофорова, которая проходит службу в батальоне специального назначения войсковой части 3035.

По итогам двухдневных соревнований жюри определило самых метких гвардейцев из воинских частей Восточного ОТО. «Первое место заняла команда 3-й бригады оперативного назначения, на втором месте – воинская часть 3057, третье место за командой 5-й Слобожанской бригады», - отметил главный судья соревнований подполковник Виталий Бухаринов.