Почти половина украинцев поддерживают вступление в Евросоюз — опрос

В случае проведения референдума относительно вступления в НАТО «за» проголосовали бы 44,2% респондентов.

49% опрошенных украинцев считают, что Украина должна двигаться в направлении вступления в Европейский Союз.

Об этом говорится в переданных УНИАН результатах всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 14 по 22 марта.

Так, на вопрос «По какому интеграционному направлению должна идти Украина?» ответы респондентов распределились следующим образом: вступление в ЕС - 49%; вступление в Таможенный союз - 12,9%, неприсоединения ни к одному из союзов - 27,3%; трудно сказать/отказ отвечать - 10,9%.

Читайте такжеУкраинцы являются мировыми лидерами по уровню недоверия власти – Gallup

Кроме того, в соответствии с результатами опроса, в случае проведения референдума относительно вступления в НАТО 44,2% жителей Украины проголосовали бы «за», 30,3% проголосовали бы «против», а 8,5% воздержались бы и не принимали бы участия в голосовании. Еще 17% респондентов не определились или отказались отвечать на вопрос.

«Таким образом, 59,3% украинцев, которые бы приняли участие в референдуме, проголосовали бы за вступление в НАТО», - констатируют социологи.

***Всеукраинский опрос общественного мнения проводился Киевским международным институтом социологии методом личного интервью. Участие в нем приняли 2004 респондента, которые проживают в 126 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по трехступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, которая репрезентативна для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на контролируемой украинскими властями территории.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.