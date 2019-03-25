Троица 2019 в Украине: когда отмечать

На Святую Троицу православные храмы и дома верующих принято украшать зеленью и цветами.

Украинские православные готовятся встречать один из главных христианских праздников - День Святой Троицы. Праздник посвящен сошествию Святого Духа на учеников Христа. Этот день также считается днем рождения Святой Вселенской соборной апостольской Церкви.

УНИАН выяснил, когда отмечается Троица в 2019 году.

Троица – история и традиции

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День Святой Троицы также называют Пятидесятницей. Согласно Новому Завету, Святой Дух сошел на апостолов в пятидесятый день после воскресения Христова. С Сошествия Святого Духа берет начало история Христианской Церкви.

Готовясь к своему вознесению, Христос предупредил своих апостолов о сошествии на них Святого Духа. На ветхозаветную Пятидесятницу, которая отмечалась иудеями еще до рождения Христа, как день принятия Синайского законодательства, последователи Сына Божьего собрались в Иерусалиме.

В Пятидесятницу над апостолами свершилось крещение «Духом святым и огнем» – на них с неба снизошли языки пламени, которые не жгли, но даровали новую духовную силу. Помимо духовной благодати, апостолы также обрели в один момент знание многих иностранных языков, чтобы проповедовать Евангелие среди разных народов.

Тогда же апостол Петр произнес перед жителями Иерусалима свою первую проповедь, после которой многие из них обрели веру. С этого чуда началось существование Христианской Церкви.

На Святую Троицу православные храмы и дома верующих принято украшать зеленью и цветами. В церквях совершается праздничная литургия и вечерня.

Наши предки старались устраивать на Троицу шумные гуляния. Сегодня православные стараются использовать выходной на Троицу, чтобы провести время с семьей и родственниками.

Когда Троица в 2019 году

День Троицы отмечается на пятидесятый день после Пасхи. В этом году православная Пасха припадает на 28 апреля.

Таким образом, дата Святой Троицы 2019 в Украине приходится на 16 июня, воскресенье. Этот день является в Украине официальным выходным днем.

Напомним, на Пасху и День труда украинцы будут отдыхать пять дней подряд – с 27 апреля по 1 мая.