Из-за обвала гривни украинцы скупают продукты: эксперты говорят о спекуляциях торговых сетей

Курс доллара привел к ажиотажу в магазинах. Там пустеют полки с мукой, сахаром и крупами. Разметают самые дешевые отечественные продукты и дорогие, импортные. Это касается бытовой химии, косметики и алкоголя. Продукты среднего ценового сегмента спокойно стоят на полках, говорится в сюжете ТСН.

"Это не паника - это инвестиции в будущее", говорят люди. Кто вкладывает обесцененные гривны в туалетную бумагу, кто - в килограммы круп и макарон.

Читайте такжеГривня к закрытию межбанка выросла до 27 за доллар

Украинцы раскупают муку, сахар, большие емкости с отечественным маслом и зарубежным оливковым маслом.

"Потому что гривни стали фантиками. И как в 90-х просто страшно за завтрашний день", - говорят покупатели.

Ценники на импортных товарах сегодня умножали на 39. Какая цифра будет в обменниках завтра - не известно. Это и провоцирует ажиотаж в магазинах.

Люди в первую очередь запасаются иностранными товарами. То, что не производит Украина, больше всего дорожает. Это, например, подгузники, бытовая химия. Также люди скупают товары, которые долго не портятся.

Мешками в кассу несут сахар, крупы, макароны. Сколько времени надо стандартной семье из двух взрослых и двух детей, чтобы потребить мешок муки, не могут определить даже эксперты. Поэтому считают: то, что не съела инфляция, подточит нашествие насекомых.

Эксперты говорят, что цены на украинские продукты уже обскакали и заоблачный курс доллара, и стоимость топлива. И это свидетельствует лишь о спекуляциях торговых сетей.

Читайте такжеГонтарева назвала разговор с Порошенко "плодотворным", но отказалась прогнозировать курс гривни

"Наши товары растут, потому что транспортные расходы достаточно высоки. Но они не должны расти так быстро. Это означает, что не работает Антимонопольный комитет", - говорит доктор экономических наук Александр Савченко.

Эксперты уверены, что дефицита продуктов в Украине нет и не будет. И те же гречка, сахар и макароны среднего ценового сегмента спокойно стоят на полках.

Однако отсутствие адекватного понимания того, что происходит с гривной и чем все закончится, провоцирует продуктовый массовый психоз среди украинцев.