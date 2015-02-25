Президент подписал указ о чествовании памяти князя Владимира

Указ, опубликованный на официальном сайте президента, подписан «с целью сохранения и утверждения традиций украинской государственности, напоминание о роли исторического наследия Руси-Украины в их становлении, признание важности принятия христианства для развития украинского общества как неотъемлемой части европейской цивилизации, памяти Владимира Великого - выдающегося государственного и политического деятеля, князя Киевского, создателя средневекового европейского государства Руси-Украины, и в связи с 1000-летием его упокоения, исполняющимся в 2015 году».

Кабинету министров Украины, областным госадминистрациям и Киевской городской государственной администрации поручено разработать план мероприятий по увековечиванию памяти князя Киевского Владимира Великого.

Читайте такжеВ Беларуси выпустили монету в честь победы над МосквойВ частности, предусматривается проведение научных конференций, симпозиумов, круглых столов, семинаров, иных научных и просветительских мероприятий, направленных на изучение государственной деятельности князя Киевского Владимира Великого, влияния его политики на политическое и экономическое развитие Европы, в частности, стран Балтийско-Черноморского региона, событий украинской истории соответствующего периода.

Кроме того, согласно указу, предусматривается чеканка и введение в обращение в установленном порядке монет, выпуск в обращение почтовых марок и конвертов, посвященных деятельности князя Киевского Владимира Великого, проведение спецгашения почтовой марки.