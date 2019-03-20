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Светлана Лобода "засветила" соски в Instagram (видео)

12:30, 20 марта 2019
Общество
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Опальная украинская певица Светлана Лобода в откровенном наряде показала, как разминается перед выходом на сцену. 

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала ролик, в котором продемонстрировала упражнения перед тем, как предстать на сцене. 

На видео певица появилась в ярком блестящем боди с декольте, обнажающим половину груди. Образ звезда дополнила красной шубой.

"Большие соски", "Соски хорошие!", "А куда грудь убегает", "Сосок засветила", - пишут в комментариях под фото.

Ранее опальную украинскую певицу Ани Лорак, которая переехала в Россию, раскритиковали за новое фото в образе царицы Клеопатры.

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Теги: #фото#Светлана Лобода