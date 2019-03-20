Светлана Лобода "засветила" соски в Instagram (видео)
12:30, 20 марта 2019Общество
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Пользователи сети отметили, что во время выполнения упражнения звезда обнажает грудь.
Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial) 19 Бер 2019 р. о 3:48 PDT
Опальная украинская певица Светлана Лобода в откровенном наряде показала, как разминается перед выходом на сцену.
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На своей странице в Instagram артистка опубликовала ролик, в котором продемонстрировала упражнения перед тем, как предстать на сцене.
На видео певица появилась в ярком блестящем боди с декольте, обнажающим половину груди. Образ звезда дополнила красной шубой.
"Большие соски", "Соски хорошие!", "А куда грудь убегает", "Сосок засветила", - пишут в комментариях под фото.
Ранее опальную украинскую певицу Ани Лорак, которая переехала в Россию, раскритиковали за новое фото в образе царицы Клеопатры.
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