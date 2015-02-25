На Донбасс доставили более 2,5 тысяч тонн украинской гуманитарки
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям на данное время доставила на Донбасс более 2,5 тыс. тонн гуманитарной помощи.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала на брифинге руководитель пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Наталия Быстрая.
В частности, представитель ГСЧС отметила, что с каждым днем вопрос организации доставки гуманитарных грузов для обеспечения потребностей населения, пострадавшего от действий террористов, становится все более актуальным.
"На данное время в города и поселки на востоке нашего государства спасателями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям уже доставлено более 2,5 тыс. тонн гуманитарной помощи", - рассказала Быстрая.
По ее словам, к этой помощи относятся продукты питания: хлеб, крупы, сахар, мясные и рыбные консервы, овощи и фрукты, кондитерские изделия, чай, питьевая вода, сгущенное молоко; а также строительные материалы, стекло, полиэтиленовая пленка, шифер, деревянные доски, битум, медикаменты, детская и взрослая одежда, средства обогрева и гигиенические наборы.
Читайте такжеНа Луганщине скандал - "гуманитарка" ООН с декабря лежит на складах"В целом, в Донецкую и Луганскую области было направлено более 1,650 тонны продуктов питания и товаров первой необходимости", - отметила она.