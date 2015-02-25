На Донбасс доставили более 2,5 тысяч тонн украинской гуманитарки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала на брифинге руководитель пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Наталия Быстрая.

В частности, представитель ГСЧС отметила, что с каждым днем вопрос организации доставки гуманитарных грузов для обеспечения потребностей населения, пострадавшего от действий террористов, становится все более актуальным.

"На данное время в города и поселки на востоке нашего государства спасателями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям уже доставлено более 2,5 тыс. тонн гуманитарной помощи", - рассказала Быстрая.

По ее словам, к этой помощи относятся продукты питания: хлеб, крупы, сахар, мясные и рыбные консервы, овощи и фрукты, кондитерские изделия, чай, питьевая вода, сгущенное молоко; а также строительные материалы, стекло, полиэтиленовая пленка, шифер, деревянные доски, битум, медикаменты, детская и взрослая одежда, средства обогрева и гигиенические наборы.

Читайте такжеНа Луганщине скандал - "гуманитарка" ООН с декабря лежит на складах"В целом, в Донецкую и Луганскую области было направлено более 1,650 тонны продуктов питания и товаров первой необходимости", - отметила она.