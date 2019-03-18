В Украине сегодня отмечают день налоговика: поздравления и открытки
18 марта украинские налоговики и таможенники отмечают профессиональный праздник - День работника налогового и таможенного дела Украины.
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Официальная праздничная дата для налоговиков была установлена в 2013 году, указом тогдашнего президента страны Януковича. Новый праздник пришел на смену Дню таможенной службы Украины, который отмечался 25 июня, а также Дню работника государственной налоговой службы Украины, который праздновали 2 июля.
Ежегодно 18 марта сотрудники украинских фискальных ведомств принимают поздравления от своих начальников и высших государственных чинов. Успешным чиновникам вручают государственные награды и премии.
В то же время, налоговики устраивают с коллегами корпоративы, а также принимают поздравления от близких, друзей и знакомых.
УНИАН собрал в сети лучшие поздравления и открытки ко Дню налоговика.
Поздравление налоговику в стихах
Сегодня радостная дата
У нас, любимый коллектив!
Пусть повышается зарплата,
Работа дарит позитив!
Пускай вам платят все налоги
Стабильно, вовремя всегда!
Проблем не знайте и тревоги,
Желаю легко труда!
***
Налоги собрали
И чаю попили,
Я Вас поздравляю,
Наш праздник, забыли?
Отчеты готовы,
Сошлись все счета,
Коллеги, ну что вы —
Танцуй до утра!
Желаю успеха,
Любви и везения,
Радости, смеха,
Мечты исполнения!
***
Кто сидит в берлоге,
Кто живет достойно,
Если сдал налоги -
Можешь спать спокойно!
Чтоб спокойней было,
Улыбнись скорее,
Мой инспектор милый -
Нет тебя добрее!
День налоговика - поздравления в прозе
"Налоговая инспекция — как сурово звучат эти слова! Но сегодня ваш праздник! Прочь маски безразличия и серьезности! Наполните бокалы и поздравьте друг друга, а мы поздравим вас! Желаем улыбаться пошире — так налоги сами хлынут к вам рекой, ускользая от неплательщиков. Желаем расслабляться почаще — жизнь будет не так сложна. Пусть не только благодарность станет вознаграждением за ваш труд, но и приятная денежная премия!"
"Я хочу поздравить тебя с Днем налоговой службы! Стоять на страже благосостояния государства – миссия сложная и почетная. Ты с блеском справляешься со своими служебными обязанностями благодаря своему огромному опыту и знаниям. Желаю тебе продвижения по карьерной лестнице, успехов в работе. Пусть у тебя всегда будет прекрасное настроение, желаю здоровья, счастья и достатка".
"Налоговики – верные слуги народа. Это вы, дорогие наши, строго контролируете пополнения государственной казны, и тем самым влияете на её развитие и процветание. Сегодня ваш праздник, разрешите от всей души поздравить вас и пожелать всего самого наилучшего. Пусть непременно сбываются ваши мечты, пусть удача всегда сопровождает вас, пусть в личной жизни всё идёт, как по маслу".