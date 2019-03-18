В Украине сегодня отмечают день налоговика: поздравления и открытки

УНИАН собрал в сети лучшие поздравления и открытки ко Дню украинского налоговика.

18 марта украинские налоговики и таможенники отмечают профессиональный праздник - День работника налогового и таможенного дела Украины.

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Официальная праздничная дата для налоговиков была установлена в 2013 году, указом тогдашнего президента страны Януковича. Новый праздник пришел на смену Дню таможенной службы Украины, который отмечался 25 июня, а также Дню работника государственной налоговой службы Украины, который праздновали 2 июля.

Ежегодно 18 марта сотрудники украинских фискальных ведомств принимают поздравления от своих начальников и высших государственных чинов. Успешным чиновникам вручают государственные награды и премии.

В то же время, налоговики устраивают с коллегами корпоративы, а также принимают поздравления от близких, друзей и знакомых.

УНИАН собрал в сети лучшие поздравления и открытки ко Дню налоговика.

Поздравление налоговику в стихах

Сегодня радостная дата

У нас, любимый коллектив!

Пусть повышается зарплата,

Работа дарит позитив!

Пускай вам платят все налоги

Стабильно, вовремя всегда!

Проблем не знайте и тревоги,

Желаю легко труда!

***

Налоги собрали

И чаю попили,

Я Вас поздравляю,

Наш праздник, забыли?

Отчеты готовы,

Сошлись все счета,

Коллеги, ну что вы —

Танцуй до утра!

Желаю успеха,

Любви и везения,

Радости, смеха,

Мечты исполнения!

***

Кто сидит в берлоге,

Кто живет достойно,

Если сдал налоги -

Можешь спать спокойно!

Чтоб спокойней было,

Улыбнись скорее,

Мой инспектор милый -

Нет тебя добрее!

День налоговика - поздравления в прозе

"Налоговая инспекция — как сурово звучат эти слова! Но сегодня ваш праздник! Прочь маски безразличия и серьезности! Наполните бокалы и поздравьте друг друга, а мы поздравим вас! Желаем улыбаться пошире — так налоги сами хлынут к вам рекой, ускользая от неплательщиков. Желаем расслабляться почаще — жизнь будет не так сложна. Пусть не только благодарность станет вознаграждением за ваш труд, но и приятная денежная премия!"

"Я хочу поздравить тебя с Днем налоговой службы! Стоять на страже благосостояния государства – миссия сложная и почетная. Ты с блеском справляешься со своими служебными обязанностями благодаря своему огромному опыту и знаниям. Желаю тебе продвижения по карьерной лестнице, успехов в работе. Пусть у тебя всегда будет прекрасное настроение, желаю здоровья, счастья и достатка".

"Налоговики – верные слуги народа. Это вы, дорогие наши, строго контролируете пополнения государственной казны, и тем самым влияете на её развитие и процветание. Сегодня ваш праздник, разрешите от всей души поздравить вас и пожелать всего самого наилучшего. Пусть непременно сбываются ваши мечты, пусть удача всегда сопровождает вас, пусть в личной жизни всё идёт, как по маслу".

День налоговика - открытки