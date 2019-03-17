Когда Пасха в 2019 году: дата и "длинные" выходные в честь праздника (календарь)

Пасха в 2019 году приходится на 28 апреля.

Пасха – один из 12 великих церковных праздников. Этот день символизирует очищение от грехов, обновление и празднуется в честь воскрешения Христа.

Когда Пасха в 2019 году

Пасха каждый год отмечается в разную дату, но всегда в воскресенье. В 2019-м она приходится на 28 апреля.

Этим одним из 12 главных церковных праздников завершается Великий пост, который продлится с 11 марта по 27 апреля.

На Пасху принято печь пасхальные куличи, красить яйца, ходить друг к другу в гости и вместо приветствия говорить "Христос Воскрес!" – "Воистину Воскрес!".

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Католическая Пасха: когда отмечается в 2019 году

Католическая Пасха будет отмечаться в 2019 году в воскресенье, 21 апреля, на неделю раньше православной. Такое различие в датах связано с разницей между юлианским и григорианским календарями.

Редко случается так, что этот праздник и католики, и православные отмечают в один день.

Главный символ католической Пасхи - пасхальный кролик, хозяйки пекут пряники и разные сладости в форме этого животного.

Пасха 2019: сколько будет выходных

Пасха празднуется в воскресенье, 28 апреля, выходной день. Согласно украинскому законодательству, если официальный праздничный день приходится на субботу или воскресенье, тои понедельник будет нерабочим. Таким образом, и 29 апреля будет выходным.

Кроме того, согласно утвержденному Кабмином графику переноса рабочих дней в 2019 году, вторник, 30 апреля, также будет выходным. Но этот день придется отработать в субботу, 11 мая.

Но на этом выходные у украинцев не заканчиваются, ведь 1 мая – День труда и официальный государственный выходной.

Так, украинцы в 2019 году получат целых пять выходных подряд в честь Пасхи и Дня труда – с 27 апреля по 1 мая.