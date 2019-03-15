Евростат: в прошлом году в ЕС уменьшилось просителей убежища из Украины

Есть страны, где количество просителей убежища из Украины является относительно высокой, однако значительно ниже количество заявителей из других стран.

В прошлом году об убежище в ЕС попросили почти 8,5 тыс. украинцев, что меньше по сравнению с предыдущими годами.

Таковы обнародованные 14 марта данные Евростата, пишет Европейская правда.

Так, в 2018 году 8490 украинцев попросили об убежище в странах ЕС. Для сравнения: в 2017-м убежища в ЕС просили 8945 человек, в 2016-м году - более 11 тыс. украинцев, в 2015-м - почти 21 тысяча, в 2014-м - 13,5 тысяч.

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Есть страны, где количество просителей убежища из Украины является относительно высоким, однако значительно ниже количества заявителей из других стран.

В частности об убежище в Италии в прошлом году просили 2485 украинцев. Далее следуют: Испания - в этой стране убежища просили 1880 человек, Германия с 1060 ходатайствами от украинцев и Франция - 725 заявлений.

В Польше, от представителей власти которой звучали заявления о "сотнях тысяч" беженцев из Украины, лидерами по количеству ходатайств об убежище остаются россияне - 1600 заявлений, что составляет 67% от всех.

Высокая доля ходатайств об убежище от украинцев наблюдается в Чехии, где граждане Украины просили об убежище чаще выходцев из любой другой страны (280 человек, или 21% от общего количества просителей убежища), Португалии (135 человек, или 11%), Эстонии, где об убежище просили 15 украинцев, что составляет 17% от общего количества просителей, и Польши - 225 заявлений (9%).