В Украине сегодня отмечают День добровольца (видео, фоторепортаж)
16:37, 14 марта 2019Общество
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В Киеве состоялись торжества по случаю Дня украинского добровольца.
В Украине отмечают День добровольца.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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В Киеве во время торжеств по случаю Дня украинского добровольца первые добровольцы получили удостоверения, предоставляющие те же льготы, которые имеют бойцы АТО.
Именно 14 марта пять лет назад первые 500 бойцов-добровольцев Самообороны Майдана прибыли на тренировочный полигон Новые Петровцы под Киевом, чтобы отправиться на Восток страны в составе первого добровольческого батальона.
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