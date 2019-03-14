В Украине сегодня отмечают День добровольца (видео, фоторепортаж)

В Киеве состоялись торжества по случаю Дня украинского добровольца.

В Украине отмечают День добровольца.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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В Киеве во время торжеств по случаю Дня украинского добровольца первые добровольцы получили удостоверения, предоставляющие те же льготы, которые имеют бойцы АТО.

Именно 14 марта пять лет назад первые 500 бойцов-добровольцев Самообороны Майдана прибыли на тренировочный полигон Новые Петровцы под Киевом, чтобы отправиться на Восток страны в составе первого добровольческого батальона.