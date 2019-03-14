14 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

14-го числа чтят память мученицы Евдокии Илиопольской.

14 марта 2019 года отмечается народный праздник Авдотья Весновка. Церковь сегодня вспоминает преподобную мученицу Евдокию Илиопольскую, игуменью.

В этом празднике переплелись народные и церковные корни.

Кто такая Евдокия Свистунья, Авдотья Плющиха

Святая Евдокия Илиопольская, память которой отмечается 14 марта, — христианская мученица. Большинство примет в этот праздник связано с наступлением весны.

Это было веселое и большое торжество в честь наступления весны, а святую прозвали Весновкой.

Свистуньей Евдокию назвали потому что ветры были очень сильными, прям свистели. Хоть есть версия, что это из-за пробуждения животных, которые ревели и свистели, предвещая приближение весны.

А вот Плющихой ее называют потому, что снег и лед плющит, то есть на клочки раздирает.

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По преданию, Евдокия, родом из Самарии, много лет вела распутный образ жизни. В один из дней на ее пути повстречался монах, который читал вслух святое писание. Эти слова сильно повлияли на Евдокию, поэтому она в скором времени приняла крещение и ушла в монастырь. Вскоре она получила способность воскрешать мертвых.

Евдокия начала помогать странникам, нищим, сиротам. Но спустя 56 лет ее оклеветали язычники, ее обвинили в колдовстве и обмане, из-за чего и казнили через обезглавливание.

Что можно и нельзя делать 14 марта

Можно смело отправляться за покупками, ведь они будут удачными и долго вам прослужат.

Чтобы защитить себя от сплетен и злословия, считается, что в этот день нужно читать соответствующие молитвы, которые уберегут от злых языков.

В этот день не стоит строить планы на будущее, ведь они не осуществятся.

Приметы в этот праздник 14 марта

Если на Евдокию солнечно и тепло, значит, всю весну погода будет хорошей

На Евдокию погоже - все лето будет пригоже

Пасмурная погода предвещает холодный и голодный год, а солнечная, ясная - урожайный

Теплый день 14 марта – лето будет жарким, а также можно ожидать хорошего сенокоса

Холодная Авдотья – примета того, что весна придет поздно и будет холодной. Снег, скорее всего, долго не будет таять

Звонкая капель – жди жаркого лета

Девушкам, которые хотели выйти замуж, нужно выйти на поляну, где есть ветер, и попросить у него хорошего спутника жизни.