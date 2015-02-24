В украинских школах не будут вводить 12-летнюю систему обучения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом перед началом совещания с директорами департаментов Министерства образования заявил министр образования Сергей Квит.

Читайте такжеМОН никогда не согласится ввести 9-летнюю систему обязательного образования - КвитПо его словам, это вопрос не актуален. «В следующем учебном году 12-летней системы обучения не будет», - сказал министр.