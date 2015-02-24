В украинских школах не будут вводить 12-летнюю систему обучения
12:32, 24 февраля 2015Общество
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В следующем учебном году 12-летней системы обучения в школах не будет.
12-летней системы обучения в школах в следующем учебном году не будет / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом перед началом совещания с директорами департаментов Министерства образования заявил министр образования Сергей Квит.
Читайте такжеМОН никогда не согласится ввести 9-летнюю систему обязательного образования - КвитПо его словам, это вопрос не актуален. «В следующем учебном году 12-летней системы обучения не будет», - сказал министр.
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