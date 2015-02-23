СБУ: Марш в Харькове не должен был состояться. Не успели зачистить территорию по маршруту марша

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил начальник Главного следственного управления СБУ Василий Вовк.

«Сложилось несколько факторов, которые могут свидетельствовать о случайности. Этот марш не должен был состояться… Только в последний момент было принято решение проводить марш, а значит, не были своевременно проведены профилактические мероприятия, в том числе, по зачистке территорий по маршруту марша... Только случайность спасла жизни десятков людей. 80% поражающих элементов (мины) принял на себя автомобиль «Газель». Если бы его не было, были бы еще десятки и десятки погибших», - рассказал он.

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Вовк сообщил, что в Харькове взорвалась мина МОН 100 направленного действия, которая состоит из 400 роликов диаметром 10 мм.

«Зона ее поражения – 5 и более метров в ширину и 115 метров в длину. Эти мины были на вооружении Советской армии еще в 60-х годах», - сказал чиновник.

Вовк отметил, что СБУ рекомендовала не проводить эту акцию. "У нас была информация, что возможны покушения, противодействие. Но не знали об этой мине, к сожалению... Но люди вправе выражать свою позицию путем демонстраций и митингов», - сказал Вовк.

Он подчеркнул, что СБУ учтет в своей работе ошибки, отчасти из-за которых теракт был совершен, а не предотвращен.