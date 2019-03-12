«Лото-Забава»: в Ивано-Франковской области выиграли 1000000 гривен

Уже десять тиражей подряд в «Лото-Забава» выигрывают 1 000 000 гривен.

Уже десять тиражей подряд в «Лото-Забава» выигрывают 1 000 000 гривен. Во время розыгрыша 1022-го тиража, который состоялся 10 марта 2019 года, в «Великій грі» был выигран 1 000 000 гривен. Первый шарик, который выпадает в начале розыгрыша из большого лототрона определяет, будет ли выигран 1 млн гривен в категории «три горизонтали с двумя льготными подковками». 10 марта это был шарик с нечетным числом 13, а следовательно, 1 млн гривен был выигран в категории «три горизонтали с одной льготной подковкой».

Выигрышный билет №0226430 приобрели в г.Долина Ивано-Франковской области в «ЛОТО маркете», который находится на ул. Независимости, 3. Победитель стал юбилейным 320-м счастливчиком на счетчике «Фабрики миллионеров» и восьмым в этом году. «Лото-Забава» продолжает бить собственные рекорды по количеству победителей, которые выигрывают в лотерее призы от 1 миллиона и больше.

Оператор государственных лотерей «М.С.Л.» приглашает новоиспеченного миллионера посетить Киев, стать почетным участником «КЛУБА МИЛЛИОНЕРОВ «М.С.Л.» и принять участие в эксклюзивной подарочной программе «Два дня из жизни миллионера» для двух человек.

Напомним, 8-9 декабря 2018 года этим предложением воспользовалась победительница с Харьковщины - Оксана Сорокина, которая приехала в Киев на программу «Два дня из жизни миллионера» вместе со своей свекровью Надеждой Андреевной и провела незабываемый уик-энд.

Оператор государственных лотерей «М.С.Л.» поздравляет главного победителя 1022-го тиража и советует ему обращаться на горячую линию по телефону 0 (800) 21 00 65 для получения консультации по оформлению выигрыша.