В ВСУ планируют до конца года завершить строительство первой очереди хранилищ для боеприпасов

В прошлом году были разработаны проекты реконструкции технических территорий арсеналов и баз, на которых будет построено 136 защитных железобетонных обсыпных хранилищ.

Начальник Центрального управления безопасности военной службы Вооруженных Сил Украины полковник Николай Швец заявил, что в ВСУ планируют завершить строительство первых 35 защитных железобетонных обсыпных хранилищ для хранения ракет и боеприпасов до конца года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге в Киеве.

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По его словам, работы по строительству первой очереди защитных железобетонных обсыпных хранилищ для хранения ракет и боеприпасов в количестве 35 единиц были начаты в третьем квартале 2018 года. Завершено строительство этих хранилищ будет уже к концу текущего года.

«За выполнением мероприятий по строительству ведется постоянный контроль. По результатам этого мониторинга, в конце 2018 года, были выявлены определенные задержки в строительстве отдельных объектов. Следовательно, по несвоевременно выполненным работам, нами были подготовлены и направлены исполнителями исковые заявления о взыскании штрафных санкций. Еще одному исполнителю работ направлено письменное уведомление о намерении расторжения государственного контракта», - отметил он.

В целом, по словам Швеца, в прошлом году были разработаны проекты реконструкции технических территорий арсеналов и баз, на которых будет построено 136 защитных железобетонных обсыпных хранилищ. Эти хранилища будут оборудованы современными системами пожаротушения, объектовой охранной сигнализацией, видеонаблюдения, системой раннего выявления чрезвычайных ситуаций и всем необходимым для безопасного хранения ракет и боеприпасов.

«Провести реконструкцию технических территорий трех арсеналов предполагается в три очереди до конца 2021 года. Стоимость такой реконструкции составляет 4,3 млн грн. Кроме того, в начале текущего года было спланировано проведение аналогичной реконструкции еще на трех военных объектах хранения боеприпасов. В настоящее время ведутся проектировочные работы», - добавил Швец.

По словам начальника Центрального управления безопасности военной службы ВСУ, не менее важным направлением деятельности является обеспечение надежной охраны и обороны арсеналов, баз и складов хранения ракет и боеприпасов. Для этого спланирован соответствующий финансовый ресурс и разработаны проекты на оборудование до конца 2019 года охранных периметров 37 потенциально опасных объектов хранения ракет и боеприпасов, горюче-смазочных материалов и компонентов жидкого ракетного топлива.

«Указанные проекты предусматривают установление ограждения нового типа, применение передовых технологий по оборудованию периметров техническими средствами охраны и видеонаблюдения, которые обеспечат своевременное выявление нарушителей и приведут к минимизации случаев совершения террористических актов. Вышеупомянутые системы обеспечат надежную охрану при различных климатических и погодных условиях и в любое время суток», - заметил он.