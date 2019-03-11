Новое фото Аллы Пугачевой ужаснуло сеть

В сети отметили, что Примадонна очень похудела. Некоторые советуют ей остановиться.

Папарацци засняли певицу Аллу Пугачеву за кулисами Кремлевского дворца, куда она пришла на юбилейный концерт артиста Валерия Леонтьева.

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Снимки с Примадонной российской эстрады появились в ее фан-группах. Многие подписчики не оценили новый образ Пугачевой, считая его безвкусным. Так, она появилась в красном плаще, кепке и черном мини-платье.

Большинству фанов не понравилось то, что певица "засветила" слишком худые коленки. "Дальше - кости", "Классно похудела, все бы так хотели", "Мне кажется, это уже перебор! Анорексией пахнет", "Алла, ну, нельзя так худеть, перестаралась явно!", - пишут в комментариях.

Ранее известный российский певец и композитор Игорь Николаев показал архивный снимок с Аллой Пугачевой, который был сделан 35 лет назад.