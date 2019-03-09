В понедельник, 11 марта, в Киеве состоится пресс-конференция голливудского режиссера Мэри Лэмберт.

Встреча с прессой посвящена съемкам документального фильма о Юлии Тимошенко под названием «Верю!»

В пресс-конференции также примут участие редактор и 2-ой режиссер фильма Шон Томпсон и исполнительный продюсер съемочной группы в Восточной Европе Кристина Кущ.

Место проведения - Киев, вул. Десятинная, 12, ArtHall D12, 7-й этаж.

Начало в 12.00.

Телефон для справок СМИ: (096) 437-83-87 (Кристина Кущ)

Накануне режиссер Мэри Лэмберт на свой странице в Фейсбук отметила: «После выхода моего документального фильма “14 женщин” о женщинах Сената США, в котором принимала участие тогдашний сенатор Хиллари Клинтон, я хотела снять следующий фильм о женщинах в руководстве. Мои исследования привели меня к Юлии и ее трогательной истории, которая служит метафорой борьбы женщин за лидерские позиции и подтверждением того, во что я действительно верю, что женские голоса очень важны для выживания планеты Земля».