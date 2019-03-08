В Украину пытались завезти краденую "евробляху" за 10 миллионов

Автомобиль находился в розыске.

В Польше пограничники помешали ввозу на территорию Украины автомобиля Lamborghini Urus, стоимостью в более 9,6 млн гривень.

Провезти авто пытался 37-летний гражданин Украины через приграничное село Дорогуск, сообщили в польской пограничной службе.

Читайте такжеЛьготный период не вечный: что делать с "евробляхой"

Во время проверки было установлено, что Lamborghini находится в розыске. Элитный спорт-кар арестовали, а водителя допросили в качестве свидетеля.

Как сообщалось ранее, 22 февраля в Украине завершился срок льготного растаможивания "евроблях" - когда оформить пригнанное авто из-за границы можно было с 50-процентной скидкой. В то же время легализовать "евробляху" можно будет еще до мая, но по полному тарифу.