Из Донецкой области с 28 января выехали более 9 тысяч человек

Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководитель пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Наталия Быстрая сообщила на брифинге.

В частности, она отметила, что ГСЧС продолжает принимать меры по организации перемещения граждан из городов и поселков на востоке Украины, которые находятся под постоянным обстрелом террористов.

"На протяжении последних дней организованная эвакуация людей силами спасателей и местных властей не проводилась. Пока еще это остается опасным. В то же время местные жители самостоятельно и при помощи волонтеров покидают города и поселки Донбасса. Только за последние два дня из городов и поселков Донецкой области самостоятельно выехали 168 человек, из них 12 детей и 6 людей с ограниченными возможностями", - сказала Быстрая.

По ее словам, большинство из этих людей обратились в транзитные пункты, оборудованные ГСЧС на железнодорожных вокзалах в городах Константиновка и Славянск. Указанные лица также обращались в региональный штаб в Донецкой области.

Читайте такжеНа Донетчине из-под обстрелов боевиков за сутки вывезли 359 мирных жителейБыстрая отметила, что подавляющее большинство вынужденных переселенцев составляют женщины в возрасте 25-45 лет, а также от 50 до 75 лет. Мужчины в основном в возрасте от 50 до 75 лет, а также дети в возрасте от 4 до 6 лет и 10-14 лет.

Люди выезжают из Горловки, Донецка, Енакиево, Угледара, Ясиноватой и прифронтовых городов и поселков.

"Всего с 1 февраля в транзитные пункты в Славянске и Константиновке обратились за помощью 4028 человек, из которых 712 детей и 85 инвалидов", - сказала Быстрая.

Кроме того, она сообщила, что все, кто выразил желание выехать с Донбасса в другие регионы Украины, а это более 3 тыс. человек, бесплатно были доставлены поездами "Укрзализныци" через транзитный пункт в Киеве к месту назначения на временное поселение.

"Всего с 28 января из городов и поселков только Донецкой области организованно выехали и самостоятельно покинули свои дома 9106 человек, из них - 1979 детей и 143 человека с ограниченными возможностями", - сообщила Быстрая.