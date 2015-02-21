В Великобритании нашли ранее неизвестный рассказ о Шерлоке Холмсе

09:01, 21 февраля 2015
Общество
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Книгу с произведением, автором которого может быть Артур Конан Дойл, нашел на собственном чердаке 80-летний британец

Фото УНИАН

В Великобритании обнаружен ранее неизвестный рассказ о "великом сыщике" Шерлоке Холмсе, который мог написать всемирно известный писатель Артур Конан Дойл (1859-1930). Об этом в пятницу сообщили британские СМИ, пишет ТАСС.

Как стало известно, книгу с этим произведением нашел на собственном чердаке 80-летний Уолтер Эллиот. Британец, называющий себя "бывшим лесорубом, поэтом и историком", намерен представить ее на выставке в общественном центре шотландского города Селкерк.

Речь идет о "прекрасном небольшом рассказе" о Холмсе в сборнике, изданном в начале ХХ века для сбора пожертвований на восстановление моста в Селкерке после наводнения 1902 года. Элиотт настаивает, что писатель побывал в этом городе и согласился внести свой вклад в это благотворительное начинание.

Небольшое произведение, рассказывающее еще об одном приключении Холмса и доктора Ватсона, вошло в 48-страничный сборник. Он продавался на местной ярмарке и оказался у Эллиота "полвека назад". Он рассказал, что книга долго хранилась у него на чердаке, но, когда он открыл ее, то буквально поразился своей находке.

"Не знаю, публиковался ли этот рассказ когда-либо (широко). Мне он ни разу не попадался", - говорит Эллиот. Газета The Gu в этой связи уточняет, что произведение о сыщике в сборнике 1903 года не подписано. Таким образом, имя его автора представляет собой тайну, достойную Холмса.

Тем не менее, на последней странице книги действительно говорится об участии Конан Дойла в благотворительной ярмарке на правах почетного гостя. Писатель на тот момент только что опубликовал "Собаку Баскервилей", что дает версии Эллиота право на существование, считает издание.

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