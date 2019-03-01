Киев с утра сковали пробки (карта, видео)

В столице уже с утра наблюдаются пробки.

В Киеве в пятницу, 1 марта, частично ограничили движение по Южному мосту из-за ремонтных работ. Это продлится с 10:00 до 15:00 часов.

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Частично перекроют движение в направлении с проспекта Бажана на Столичное шоссе. Дорожники будут ремонтировать покрытие, говорится в сюжете ТСН.

Поэтому тем, кто направляется с левого берега на правый, советуют учитывать ситуацию с пробками на дорогах.

Отметим, что, по данным сервиса Google Maps, утром в столице движение затруднено на Дарницком, Северном и Южном мостах, мосту Патона.

Пробки наблюдаются в районе большинства станций метро, крупные - в районе Политехнического института", "Святошин", "Славутича" и "Осокорков".