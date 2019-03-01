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Киев с утра сковали пробки (карта, видео)

10:43, 01 марта 2019
Общество
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Частично перекроют движение в направлении с проспекта Бажана на Столичное шоссе. Дорожники будут ремонтировать покрытие, говорится в сюжете ТСН.

Поэтому тем, кто направляется с левого берега на правый, советуют учитывать ситуацию с пробками на дорогах.

Отметим, что, по данным сервиса Google Maps, утром в столице движение затруднено на Дарницком, Северном и Южном мостах, мосту Патона.

Пробки наблюдаются в районе большинства станций метро, крупные - в районе Политехнического института", "Святошин", "Славутича" и "Осокорков".

фото infoportal.kiev.ua

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Теги: #Киев#пробки#пробки Киев